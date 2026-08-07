Săptămâna Haferland 2026: sărbătoarea sașilor transilvăneni se întoarce în perioada

Evenimentul se va desfășura sub patronajul S. domnul Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, și al Nadiei Comăneci, personalitate a sportului mondial care aniversează în acest an 50 de ani de la prima notă de zece din istorie acordată în competiția de gimnastică de la Jocurile Olimpice de Vară, la Montreal, în 1976

Evenimentul este organizat de Fundația Michael Schmidt în parteneriat cu Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung, și va avea loc în 10 localități din Țara Ovăzului: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri

Tema ediției din acest an a manifestării, cea de-a XIV-a, este „Dor de Transilvania”, o ilustrare a punții ce unește rădăcinile istorice ale acestei comunități cu viitorul generațiilor următoare

De asemenea, festivalul va găzdui expoziția „AGAPI – o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista și actrița Kira Hagi, proiect artistic ce interpretează ideea de „acasă” ca loc al memoriei și continuității și, deopotrivă, ca ilustrare a temei „Dor de Transilvania”.

Cea de-a XIV-a ediție a festivalului cultural Săptămâna Haferland, manifestare care celebrează istoria, cultura și obiceiurile comunității sașilor transilvăneni, va avea loc în acest an în perioada 6-9 august, în zece sate din Țara Ovăzului: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri.

Evenimentul va avea loc sub patronajul Președintelui Senatului României, dl Mircea Abrudean, și al Nadiei Comăneci. În acest an, România aniversează alături de Nadia 50 de ani de la prima notă de zece acordată vreodată în competiția olimpică de gimnastică, la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, atunci când sportiva noastră a reușit o performanță istorică. Una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile, Nadia Comăneci nu a încetat niciodată să ne reprezinte cu mândrie, ca ambasador al sportului sau pentru cauze umanitare.

Publicul care va vizita satele din Haferland în perioada festivalului va avea ocazia de a asista la aproximativ 60 de evenimente pentru toată familia: vizite în celebrele biserici fortificate (unele dintre acestea fiind incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO), concerte, reprezentații de teatru, spectacole de dans tradițional, conferințe, tururi ghidate către obiective istorice din zonă, ateliere de meșteșuguri pentru copii și adulți, precum și dansuri și concerte de muzică tradițională săsească. De asemenea, anul acesta festivalul va găzdui la Cloașterf un recital Maria Tănase susținut de Luiza Zan & Jazzpar Trio, precum și un concert de jazz la cetatea Rupea, susținut de Luiza Zan, Mariano Castro și Muse Quartet. Ca în fiecare an, și anul acesta va avea loc un bal tradițional săsesc la Criț, susținut de formația de muzică săsească Flamingo Sound din Nürnberg.

De asemenea, în cadrul ediției 2026 vor fi sărbătoriți 5 ani de colaborare dintre festivalul Săptămâna Haferland și fanfara săsească Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, printr-un moment special susținut sâmbătă după-amiază în curtea bisericii fortificate din Criț.

Tot sâmbătă după-amiază, la Criț va avea loc și parada fanfarelor tradiționale săsești, prezente în număr de trei în cadrul programului din acest an: Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, Original Karpaten-Express, Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen.

Accesul la toate evenimentele este gratuit, fără limite de vârstă. La Săptămâna Haferland sunt așteptați peste 8.000 de vizitatori din țară și din străinătate.

De asemenea, festivalul va găzdui expoziția „AGAPI – o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista și actrița Kira Hagi. Conceput ca un spațiu imersiv, proiectul Kirei Hagi se concentrează pe ideea de casă ca loc al memoriei și al continuității. Inspirată de sensul termenului „meraki” (cuvânt din limba greacă, prezent și în dialectul aromân, ce înseamnă „a face ceva cu suflet și dăruire”), casa este construită ca un spațiu real în care se întâlnesc imaginea, obiectul și sunetul, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a reflecta asupra propriilor rădăcini și a relației personale cu ideea de „acasă”.

„Sunt deosebit de mândru că am reușit să facem din Săptămâna Haferland, printr-o muncă susținută desfășurată timp de aproape un deceniu și jumătate, poate cea mai importantă reuniune culturală a comunității sașilor din Transilvania, o ocazie de reîntâlnire și reafirmare a legăturilor sașilor din emigrație cu locurile și familiile de acasă”, afirmă Michael Schmidt, președintele Fundației Michael Schmidt, co-organizatoarea festivalului. „Pentru sași, dorul de Transilvania este și o formă de încredere. Încredere în resursele noastre interioare de a construi mai departe, de a duce înainte povestea sașilor transilvăneni, de a ne îngriji de patrimoniul nostru cultural și de viitorul generațiilor ce urmează. Nu în ultimul rând, aș vrea să adaug că suntem onorați de generozitatea pe care ne-au arătat-o E.S. Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, și Nadia Comăneci, personalitate de legendă a sportului mondial, acceptând să acorde patronajul lor festivalului nostru.”

La conferința de presă de prezentare a ediției 2026 a Săptămânii Haferland, tema „Dorului de Transilvania” și a întoarcerii spre rădăcinile istorice ale sașilor și-a găsit o ilustrare în donația pe care dl Michael Schmidt a făcut-o în beneficiul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”: o ladă tradițională de zestre din Criț, datând din anul 1897, ce a făcut anterior parte din colecția de obiecte tradiționale a Fundației Michael Schmidt.

Astfel, o mică parte a prețiosului patrimoniu material al sașilor din Transilvania ajunge în colecția celui mai important muzeu al civilizației rurale din țara noastră, pentru a putea fi admirată de toți vizitatorii. În același timp, donația reprezintă atât o expresie a dedicării Fundației Michael Schmidt față de conservarea moștenirii culturale a sașilor din Haferland, cât și un gest de mulțumire adresat acestei prestigioase instituții culturale care este Muzeul Satului, pentru parteneriatul și sprijinul îndelungat acordate festivalului.

Început cu 14 ani în urmă, festivalul Săptămâna Haferland a devenit una dintre cele mai importante manifestări culturale ale comunității sașilor din România și din diaspora. Evenimentul este organizat de Fundația Michael Schmidt în parteneriat cu Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung, organizații fondate de muzicianul german de origine română Peter Maffay. Festivalul a fost lansat de dl Michael Schmidt și Peter Maffay ca un proiect comun de recuperare și consolidare a memoriei culturale a sașilor transilvăneni, cei doi co-fondatori fiind legați de o prietenie veche de peste două decenii.

Youth Haferland, o experiență unică pentru tineri, în parteneriat cu The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, a ajuns la a III-a ediție

Grație parteneriatului început în anul 2024 între Fundația Michael Schmidt și fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, festivalul include și o componentă destinată publicului tânăr: inițiativa Youth Haferland, o tabără educațională și de aventură menită să creeze punți între tineri, comunități și patrimoniul cultural local, cu accent pe implicare civică și identitate.

În acest an, la Youth Haferland vor participa în premieră două echipe străine, alături de cea națională – din Bulgaria, respectiv Cehia.

Derulat la nivel global, programul The Duke of Edinburgh’s International Award oferă recunoaștere internațională și un cadru structurat de activități de educație non-formală pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani. La nivel internațional, programul este patronat de ASR Ducele de Edinburgh, iar la nivel național de MS Margareta, Custode al Coroanei Române.

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Cea de-a XIV-a ediție a Săptămânii Haferland este organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, cu sprijinul Primăriei Municipiului București și ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, proiect susținut de CEC Bank, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus.

Evenimentul este organizat de Fundația Michael Schmidt și Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung, cu sprijin din partea partenerilor: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, Asociația Sașilor Transilvăneni din Germania, Biserica Evanghelică C.A. din România, prin Consistoriul districtual al Bisericii Evanghelice C.A. Brașov, Centrul Cultural al Sașilor Transilvăneni din Bavaria, Fundația Mihai Eminescu Trust, Fundația ADEPT Transilvania, Asociația Nowero, Primăria Rupea, Asociația Descoperă Archita, Primăria Vânători (jud. Mureș), Primăria Saschiz (jud. Mureș), Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz și Primăria Bunești (jud. Brașov).