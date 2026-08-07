Seceta pune presiune pe alimentarea cu apă. Sute de localități sunt afectate

Seceta și lipsa precipitațiilor au dus la restricții în alimentarea cu apă în 133 de localități din 14 județe, cele mai multe probleme fiind înregistrate în Neamț și Bihor. Alte 92 de localități fără rețele centralizate de alimentare sunt afectate de scăderea surselor locale de apă, potrivit datelor transmise vineri de Administrația Apele Române.

„Seceta îşi face simţite efectele în tot mai multe comunităţi din România. Deficitul de precipitaţii şi temperaturile ridicate din ultimele luni pun o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. Astăzi, 133 de localităţi din 14 judeţe se confruntă cu restricţii în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate, ca urmare a diminuării resurselor disponibile. Cele mai multe localităţi sunt în judeţele Neamţ (39 de localităţi) şi Bihor (30 localităţi)", au transmis, vineri, reprezentanţii Administraţiei Apele Române.

Datele obținute în urma monitorizării hidrologice din 5 august arată că 12 stații hidrometrice din județul Bihor au înregistrat noi valori minime istorice ale debitelor. Pe Crișul Negru, la stația Beiuș, debitul a coborât la 0,500 mc/s, sub precedentul minim de 0,700 mc/s, consemnat în 21 august 2025.

La stația Holod, pe râul Holod, debitul a ajuns la 0,004 mc/s, față de minimul anterior de 0,025 mc/s, înregistrat la 1 septembrie 2025.

Și pe Topa, la stația Hidișel, valoarea a scăzut la 0,001 mc/s, sub recordul anterior de 0,005 mc/s, care data din 20 septembrie 1962. Tot 0,001 mc/s a fost înregistrat și pe Bistra, la stația Pădurea Neagră, față de minimul precedent de 0,033 mc/s, stabilit la 29 decembrie 1986.

Problemele nu se limitează la comunitățile racordate la sisteme centralizate de alimentare. În alte 92 de localități, oamenii depind de surse locale de apă, ale căror debite au scăzut în această perioadă.

"În acelaşi timp, 92 de localităţi care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de secetă, populaţia bazându-se pe surse locale, a căror disponibilitate este diminuată în această perioadă. Cele mai multe localităţi sunt în judeţul Botoşani (55 de localităţi)", a arătat sursa citată.

Administrația Apele Române face apel la populație să folosească rațional resursele disponibile, în condițiile în care seceta și temperaturile ridicate continuă să pună presiune pe alimentarea comunităților.

Specialiștii arată că reducerea consumului inutil este importantă pentru protejarea rezervelor existente și pentru menținerea alimentării cu apă în zonele afectate.