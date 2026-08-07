Debitul Dunării la intrarea în România a ajuns, vineri, la 1.400 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric, potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). În aceste condiții, autoritățile continuă operațiunea de scufundare controlată a patru barje încărcate cu rocă, o intervenție tehnică menită să redirecționeze o parte din debit către Dunărea Veche și să limiteze scăderea nivelului apei în zona Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Potrivit prognozelor hidrologilor, debitul extrem de redus al fluviului se va menține pe tot parcursul săptămânii.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că ultima dintre cele patru barje a fost pregătită pentru scufundare, după ce a fost încărcată cu rocă până la un pescaj de 1,9 metri.

Specialiștii au stabilit amplasarea acestora astfel încât efectul de redirecționare a apei către brațul vechi al Dunării să fie cât mai eficient.

Primele două barje vor fi scufundate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului.

Împreună, acestea vor crea două praguri artificiale care vor modifica circulația apei și vor direcționa o parte din debit spre Dunărea Veche.

Autoritățile explică faptul că măsura este necesară pentru limitarea scăderii nivelului Dunării în zona Centralei de la Cernavodă, într-o perioadă în care seceta și debitele foarte mici pun presiune asupra întregului sistem hidrologic.

Fiecare operațiune de scufundare este estimată să dureze între trei și patru ore și se desfășoară prin inundarea controlată a camerelor etanșe ale barjelor, în condiții de siguranță.

Potrivit ANAR, situația hidrologică rămâne critică. Vineri, debitul Dunării la intrarea în țară a fost măsurat la 1.400 mc/s, cea mai mică valoare înregistrată până acum, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că acest nivel se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

La Cernavodă, nivelul fluviului este în prezent de -220 de centimetri, iar estimările indică o nouă scădere până la -230 de centimetri în data de 13 august. Specialiștii apreciază că nivelul apei va continua să coboare cu aproximativ 1-2 centimetri pe zi.

Intervenția pe Dunăre trebuia să înceapă mai devreme, însă autoritățile au decis amânarea acesteia în două rânduri.

Motivul a fost reprezentat de curenții foarte puternici ai fluviului și de complexitatea operațiunii, care impune condiții stricte de siguranță pentru poziționarea și scufundarea controlată a barjelor.

Administrația Națională „Apele Române” precizează că monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și colaborează cu toate instituțiile implicate pentru aplicarea măsurilor necesare în contextul nivelurilor excepțional de scăzute ale Dunării și al riscurilor generate de secetă.