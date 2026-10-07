Tribunalul București va analiza miercuri, 7 octombrie, contestația depusă de Călin Georgescu, prin avocații săi, împotriva sechestrului instituit de DIICOT asupra vilei din Mogoșoaia. Măsura a fost dispusă pe 24 septembrie în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prejudiciul fiind estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au instituit măsura asigurătorie asupra imobilului din Mogoșoaia pe 24 septembrie. Potrivit anchetatorilor, sechestrul urmărește să asigure posibilitatea recuperării prejudiciului din dosar în cazul unei eventuale condamnări definitive.

Călin Georgescu a atacat măsura prin intermediul avocaților săi, iar Tribunalul București a stabilit pentru 7 octombrie termenul la care va fi analizată contestația.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune în valoare totală de 1,1 milioane de euro. Ancheta DIICOT a pornit după plângerea formulată de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care susține că a pierdut această sumă după ce a fost implicat într-un proiect de finanțare care nu s-ar mai fi concretizat.

Potrivit datelor din anchetă, Răzvan Leu ar fi ajuns să îl cunoască pe Călin Georgescu prin intermediul lui Ion Negoescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale i-ar fi prezentat posibilitatea unei afaceri care presupunea tranzacții cu metale prețioase. Pentru dezvoltarea proiectului era necesară obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. În acest context, Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să discute cu Ionel Rusen.

La rândul său, Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care s-ar fi afirmat că reprezintă o instituție bancară din Elveția.

Pentru accesarea liniei de credit, Răzvan Leu ar fi trebuit să depună o garanție de un milion de euro.

Anchetatorii susțin că, din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. Procurorii arată că pentru această sumă ar fi existat și un plan privind modul în care urmau să fie cheltuiți banii.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost determinat să mai transfere 100.000 de euro. În schimb, i s-ar fi prezentat posibilitatea ca finanțarea inițială, de șase milioane de euro, să fie majorată până la 15 milioane de euro. Creditul nu s-ar mai fi concretizat însă.

Răzvan Leu a solicitat apoi recuperarea banilor transferați, valoarea totală ajungând la 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor din dosar, suma nu i-ar mai fi fost restituită, iar omul de afaceri a sesizat autoritățile.

În acest context a fost deschisă ancheta în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu se află în prezent în arest preventiv. Curtea de Apel București a admis, pe 29 septembrie, contestația formulată de DIICOT și a dispus arestarea sa pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, care pe 6 octombrie a depus cerere la instanță pentru înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Anterior, Tribunalul București respinsese cererea procurorilor de arestare preventivă și dispusese cercetarea celor doi sub control judiciar. DIICOT a contestat însă hotărârea, iar instanța superioară a schimbat măsura preventivă.

Separat de problema arestului, miercuri, judecătorii Tribunalului București vor analiza exclusiv contestația formulată împotriva sechestrului instituit asupra imobilului din Mogoșoaia.