Sport

Spania - Croația, 2-1. Celelate rezultate din Liga Națiunilor

Spania - Croația, 2-1. Celelate rezultate din Liga NațiunilorSursa foto: Facebook/SeFutbol
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Din cuprinsul articolului

Spania a obținut marți seara o victorie importantă în deplasare, scor 2-1 cu Croația, în etapa a patra din Liga Națiunilor.

Spania, condusă de Croația

Campioana mondială a revenit după ce gazdele au deschis scorul și a înscris golul decisiv în ultimele minute ale partidei disputate pe Poljud Arena, din Split.

Croația a început mai bine partida și a reușit să înscrie în minutul 17. Matanovic a șutat din interiorul careului, Simon a respins, însă mingea a ajuns la Ivan Perisic, care a trimis-o în plasă cu o lovitură de cap. Spania a căutat răspunsul și a reușit să restabilească egalitatea în repriza secundă.

Spania a revenit abia în repriza a doua

În minutul 61, Mikel Merino a primit mingea în careu și a înscris cu un șut plasat, readucând Spania în joc. Situația s-a complicat pentru Croația în minutul 80, când Perisic a fost eliminat, iar gazdele au fost nevoite să evolueze în inferioritate numerică.

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Spania a profitat de avantajul avut și a dat lovitura în minutul 88. Mikel Merino a reușit dubla și a marcat golul care i-a adus echipei lui Luis de la Fuente toate cele trei puncte.

După patru etape, Spania conduce grupa 3 din Divizia A cu 12 puncte, având punctaj maxim. Anglia ocupă poziția a doua, cu 9 puncte.

Spania clasament

Spania clasament

Anglia - Cehia, 3-0

În aceeași seară, Anglia a învins Cehia cu 3-0, prin golul autogol al lui Coufal și reușitele lui Harry Kane din minutele 40 și 57.

În Divizia B, Slovenia a trecut de Scoția cu 2-1, iar Elveția a învins Macedonia de Nord cu 3-0.

În Divizia C, Albania a câștigat cu 2-1 în fața statului San Marino, Belarus a trecut de Finlanda cu 1-0, iar Kazahstan și Insulele Feroe au remizat, 2-2. Slovacia a învins Moldova cu 4-0, Estonia și Islanda au încheiat fără goluri, 0-0, iar Bulgaria a câștigat cu 2-0 în Luxemburg.

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