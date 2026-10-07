Războiul din Ucraina se transformă și se apropie periculos de mult de granițele României, avertizează specialiștii din intelligence. Schimbarea tacticii armatei ruse, care a început să lovească sistematic nave comerciale internaționale în Marea Neagră, indică un plan clar de sufocare economică a Kievului.

Însă, pe măsură ce atacurile aeriene se înmulțesc, riscul ca o dronă rătăcită să producă o tragedie pe teritoriul României devine o certitudine matematică.

Subiectul a fost disecat de generalul SIE Silviu Predoiu și jurnalistul Mirel Curea în podcastul EVZ „Contrapunct”.

Ultimele zile au adus o escaladare bruscă a tensiunilor în proximitatea apelor teritoriale românești, după ce mai multe nave comerciale care transportau cereale au fost lovite de proiectile rusești. Nu este vorba de coincidențe, ci de o strategie extrem de bine pusă la punct de la Moscova.

Jurnalistul Mirel Curea a ridicat problema acestor atacuri dirijate: „Vladimir Putin, așa cum meseriașii se așteptau, umblă la mobilizare. Au murit doi membri ai echipajului unei nave turcești care transporta grâu, sub pavilion Saint Kitts and Nevis... Nava a fost lovită, astăzi a mai fost lovită una sub pavilion Togo. Este clar o planificare!”

Generalul Silviu Predoiu a confirmat că tactica Kremlinului s-a modificat dramatic, renunțând la ofensivele terestre masive și costisitoare în favoarea unui blocaj naval și aerian care să distrugă economia ucraineană.

„E clar că Rusia și-a schimbat cumva strategia în raport cu Ucraina. Dacă până la un punct a mizat preponderent pe avansarea terestră, acum s-a reorientat către lovituri cu drone, rachete și către blocajul economic serios. Au văzut ce probleme au ei din cauza blocajului economic occidental și au adoptat aceeași strategie. Vrea să blocheze orice fel de posibilitate a Ucrainei de a exporta grâne prin Marea Neagră”, a dezvăluit fostul șef al Serviciului de Informații Externe.

Creșterea numărului de drone folosite de Rusia peste porturile ucrainene de la Dunăre, la doar câteva sute de metri de localitățile românești, a transformat cerul Dobrogei într-o ruletă rusească. Ambii interlocutori au atras atenția că incidentele recente, în care resturi de drone au căzut pe teritoriul țării noastre, nu sunt atacuri intenționate, dar consecințele lor pot fi letale.

„Băgăm de seamă o întețire a acestor incidente. Nici nu știi cum să le spui, atac sau accident. Și la noi, și în Republica Moldova, și în țările baltice. Probabilistic vorbind, dacă trimiți mai multe drone, mai multe o iau razna”, a remarcat jurnalistul Mirel Curea.

Răspunsul generalului Predoiu a fost de-a dreptul înfiorător: „Acesta este viitorul războiului! Un război în care oamenii și victimele vor fi în special în zona civilă. Cu cât ataci mai mult cu drone, cu atât cresc posibilitățile de accidente datorate bruiajului, defecțiunilor sau loviturilor antiaeriene care deviază. Cât va dura până când o dronă, ca cea găsită în portul Constanța, chiar va exploda și va omorî niște cetățeni? Și atunci ce o să faci? Eu cred că până acum am avut baftă. Cred că doar Dumnezeu ne-a păzit până acum.”

În fața acestei catastrofe iminente, Europa pare să nu aibă nicio soluție diplomatică, preferând o retorică agresivă care, în opinia invitaților emisiunii, nu face decât să prelungească conflictul. Silviu Predoiu a criticat dur numirea estonienei Kaja Kallas în funcția de șef al politicii externe a UE.

„Eu o înțeleg pe doamna Kallas. A fost crescută și educată, în mod justificat, sub imaginea coșmarului rusesc. Istoria lor cu Rusia este crâncenă. Dar odată numită la Bruxelles, ea vine cu tot bagajul ei de ostilitate absolută. Numește șef al politicii externe europene pe cineva dintr-un stat așezat, din Italia, Franța, cineva care să poată să ia decizii lucide, să se uite cu detașare. Dacă numești pe cineva montat emoțional total, n-ajută la identificarea unei modalități de oprire a conflictului. Nu vei face decât să numeri în continuare drone căzute la tine, accidente și morți!”, a concluzionat tranșant Silviu Predoiu.