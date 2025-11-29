Cum a apărut manevra Heimlich. Diferența dintre viață și moarte prin sufocare în câteva zeci de secunde

Dr. Henry Heimlich a înconjurat cu brațele corpul unei care se sufoca și a făcut ceea ce știe cel mai bine: și-a prins pumnul stâng în mâna dreaptă și a împins rapid în sus.

Era anul 1974 atunci când a creat ceea ce avea să devină celera manevră de salvare, iar Asociația Medicală Americană i-a dat numele său. În 2016, la vârsta de 96 de ani, cu câteva luni înainte de a muri, a ajuns să folosească propria manevră pe cineva care se sufoca.

Heimlich mânca o friptură în sala de mese a Deupree House, o comunitate de vârstnici din Cincinnati, Ohio, când a observat că femeia de lângă el a început să se sufoce. A salvat-o imediat, folosind procedeul care l-a făcut celebru în toată lumea. „Am avut ceva noroc să stau chiar lângă doctorul Heimlich”, spunea femeia la vremea respectivă.

De-a lungul carieri de chirurg toracic, Heimlich și-a prezentat de nenumărate ori procedeul care salvează viața unei persoane care se îneacă. Dar până în 2016, atunci când era la apusul vieții, nu avusese ocazia să pună în practică ceea ce inventase. Doar în SUA, conform unui bilanț al Institului Educațional Heimlich, manevra a smuls din ghearele morții aproximativ 50.000 de oameni care se sufocau, conform pbs.org.

Termenul ciudat de „café coronary” se referă la actul de a te îneca mâncare, adesea luată dintr-o farfurie plină la un restaurant sau acasă. Pentru mulți oameni care asistă la un astfel de eveniment, victima pare să sufere de un atac de cord.

În 1972, New York Times a raportat că peste 3.000 de persoane din SUA s-au sufocat până la moarte în acel an, aceasta fiind a șasea cauză cea mai frecventă de deces accidental. Până în acel moment, reacția obișnuită la descoperirea unei persoane care se sufoca era să o lovești pe spate. Dar mulți medici au insistat că o lovitură pe spate tinde să împingă obiectul în jos, blocând și mai puternic căile respiratorii.

În acest context, Henry J. Heimlich, a început să caute o metodă eficientă pentru a salva victimele care se înceacă. El și-a publicat concluziile într-un număr din 1974 al revistei Emergency Medicine.

Dr. Heimlich a început prin a experimenta cu câini beagle și bucăți mari de carne. După ce mai multe manevre fizice s-au dovedit a fi inutile, Heimlich a fost intrigat când a aflat că, apăsând în sus pe diafragma câinelui, carnea a ieșit afară. A fost fluxul de aer „ca într-un mic uragan, nu presiunea care a îndepărtat obiectul”. Heimlich a lucrat apoi la adaptarea manevrei pentru persoane de toate formele și dimensiunile, de la copii mici și femei până la bărbați corpolenți.

Prescripția sa era simplă: „Așezați partea cu degetul mare a pumnului în fața cutiei toracice, chiar deasupra buricului, apucați pumnul cu cealaltă mână și apăsați pumnul în interior și în sus. Efectuați mișcarea cu fermitate și ușurință și repetați până când obiectul care provoacă sufocarea este eliminat”. A fost sfatul ce poate fi salvator în situațiii extreme