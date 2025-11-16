Sfaturi de la un maestru bucătar francez: Ingredientul interzis la prăjirea fripturii

Un renumit bucătar francez a împărtășit secretele din spatele fripturii sale perfecte. Chef Joel Mielle a explicat cu lux de amănunte pașii și tehnicile pe care le folosește. Potrivit acestuia, există un ingredient pe care nu ar trebui să-l folosești niciodată în timpul prăjirii, dacă vrei să-și păstreze textura și aroma.

Mulți dintre cei care gătesc fac greșeala de a-l adăuga, însă bucătarul avertizează că acest obicei poate transforma friptura într-un preparat mai puțin savuros și cu aspect mai puțin apetisant. Secretul constă în tehnica corectă și în alegerea atentă a condimentelor, pentru a evidenția gustul natural al cărnii, fără compromisuri.

Nimic nu se compară cu gustul unei fripturi bine gătite, suculente și aromate. Atunci când carnea este de calitate, nu sunt necesare tehnici complicate sau sosuri sofisticate pentru a-i evidenția savoarea, ceea ce explică popularitatea acestei preparări.

Totuși, de ce pare atât de greu să obții friptura perfectă? La această întrebare răspunde bucătarul. Greșelile sunt frecvente, spune el, un exterior prea rumenit sau un interior prea gătit pot transforma chiar și cea mai bună bucată de carne într-un dezamăgitor fiasco culinar.

Pentru a obține o friptură suculentă, fragedă și cu aromă caramelizată, el recomandă evitarea condimentării cu piper înainte de gătire, deoarece uleiul încins poate „arde piperul, distrugând aroma”.

„Există o sută de metode de a găti o friptură, dar aceasta mi-a oferit întotdeauna rezultate excelente”, spune Mielle, care deține celebrul blog „Recipe30”, împărtășind secretul unei fripturi impecabile.

Ingrediente:

o bucată de mușchi de vită de 280 g,

doi căței de usturoi,

o crenguță de cimbru,

patru linguri de ulei de avocado,

o lingură de unt,

sare și piper, după gust.

Pentru a obține o friptură suculentă și aromată, primul pas recomandat de renumitul bucătar francez este să scoateți carnea din frigider și să o lăsați să ajungă la temperatura camerei timp de aproximativ 20-25 de minute.

Următorul pas implică pregătirea tigăii: încălziți bine trei linguri de ulei de avocado, apoi așezați bucata de carne după care se rumenește aproximativ un minut pe fiecare parte inițial, iar apoi se adaugă restul de ulei și se continuă prăjirea.

Pe parcurs, bucătarul recomandă să se adauge sare și să se întoarcă friptura în mod regulat, evitând înțeparea sau presarea cărnii, pentru a nu pierde sucul. După această etapă, focul se reduce la minim, iar friptura este unsă cu unt topit, împreună cu cimbru și usturoi zdrobit, pentru a-i intensifica aroma.

În final, friptura se lasă să se odihnească pe o farfurie caldă timp de cinci minute, înainte de a fi presărată cu piper proaspăt măcinat și servită. Prin respectarea acestor pași, fiecare friptură devine fragedă, suculentă și plină de savoare.