Secretul din tigaie: Cum se gătește friptura ca să devină fragedă, nu cauciucată

Pentru mulți dintre noi, gătitul unei fripturi perfecte poate deveni o adevărată provocare. De cele mai multe ori, dificultățile apar nu din lipsa dorinței, ci din necunoașterea unor pași esențiali care pot face diferența între un preparat banal și unul demn de un chef. Pentru a ne ajuta să nu mai greșim, Shania King-Soyza, expertă în alimentație, a ceru sfatul unui bucătar-șef de la Gaucho.

Dacă o preparăm pe fugă carnea rămâne crudă și cu o textură cauciucată. În lipsa unor sfaturi de la bucătari, mulți dintre noi ajung să se bazeze pe instinct sau pe reguli generale, iar rezultatul este adesea departe de ceea ce ne dorim.

Pentru a lămuri definitiv misterul fripturii perfecte, jurnalista a stat de vorbă cu Anthony Ekizian, bucătar-șef la celebrul restaurant Gaucho și veteran al artei culinare, cu aproape trei decenii de experiență.

Autor al unei cărți de bucate ce reunește peste 80 de rețete inspirate din gastronomia argentiniană, Anthony Ekizian oferă sfaturi celor pasionați de gătit acasă. Cu această ocazie, Shania King-Soyza a aflat, în exclusivitate, care sunt secretele din spatele unei fripturi impecabile.

Pentru cei care urmăresc să obțină o friptură de mușchi de vită fragedă și suculentă, chef Anthony Ekizian de la restaurantul Gaucho oferă câteva sfaturi. El recomandă alegerea unei bucăți de aproximativ 250 de grame (foto), cu o grosime de circa trei centimetri.

Primul pas: uscarea atentă a cărnii cu ajutorul unui prosop de hârtie, pentru a elimina orice urmă de umiditate. Apoi, friptura trebuie lăsată la rece, neacoperită, pe un grătar metalic deasupra unei tăvi, ideal peste noapte. Acest procedeu permite uscarea naturală a suprafeței, contribuind la o crustă perfectă în timpul gătirii.

Înainte de a ajunge în tigaie sau pe grătar, carnea trebuie scoasă din frigider cu aproximativ 15 minute înainte, pentru a avea temperatura camerei. Dacă se umezește, se tamponează ușor din nou, apoi se condimentează generos cu sare pe ambele fețe. Acest pas final intensifică aroma și ajută la formarea unei cruste savuroase în timpul gătirii.

Procesul de gătire începe cu încălzirea puternică a unei tigăi groase din fontă, până când aceasta începe să fumege. Se adaugă un strop de ulei sau un pic de unt pentru a crea acea spumă aromată, apoi friptura este așezată în tigaie.

Metoda sa este precisă: friptura se prăjește 90 de secunde pe fiecare parte, fără a fi mișcată în timpul gătirii. Apoi, se adaugă o bucată de unt și o crenguță de cimbru sau rozmarin.

Tigaia este ușor înclinată pentru a permite ungerea cărnii cu untul topit, timp de aproximativ 30-45 de secunde pe fiecare parte. Pentru un rezultat bun, durata totală de gătire ar trebui să fie de trei până la patru minute, cu o temperatură internă de 54°C.

Ultimul pas este esențial: friptura se lasă la odihnit cinci minute pe un grătar sau o farfurie, apoi se feliază împotriva fibrei. La final, se presară sare de mare în fulgi și se stropește cu untul aromatizat rămas, pentru un plus de savoare.

Alegerea sosului ideal pentru friptură poate părea simplă, dar chiar și profesioniștii recunosc că nu există un răspuns universal. Un chef pasionat a mărturisit: „E o alegere grea! Totul depinde de dispoziția mea. Uneori prefer un chimichurri, alteori un sos intens de piper. Totuși, chimichurri este nelipsit la preparatele mele”.

Potrivit publicației Good Food, chimichurri este un sos tradițional din Argentina și Uruguay, apreciat pentru prospețimea sa și gustul echilibrat. Se prepară din pătrunjel, coriandru, usturoi, ceapă, ulei de măsline, oțet de vin (roșu sau alb) și un strop de ardei iute. Acest amestec aromat nu doar că îmbunătățește gustul cărnii la grătar, dar se potrivește excelent și cu pește sau legume.