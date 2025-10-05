Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină

Friteuza cu aer cald, tot mai populară printre cei preocupați de un stil de viață sănătos, a devenit un aliat de nădejde în bucătăriile noastre. Aparatul permite gătirea rapidă a numeroase preparate, de la fileuri fragede de pește și piept de pui suculent, până la fripturi sau mușchiuleț de porc, toate cu un aport redus de grăsimi față de metodele tradiționale cu care ne-am obișnuit.

Cu ajutorul friteuzei mai puteți găti chiftele, șnițele, legume crocante, pește sau chiar macaroane, toate fără ulei în exces, fără fum și fără mirosuri persistente.

Pentru o cină rapidă și gustoasă, vă propunem o rețetă de pui cu parmezan, ideală pentru friteuza cu aer cald. Preparatul este crocant la exterior, fraged în interior și plin de arome mediteraneene.

1/2 cană de făină,

două ouă mari,

1 linguriță de usturoi granulat,

sare și piper, după gust,

1/3 cană + 2 linguri de parmezan ras (împărțit),

3 linguri de ulei de măsline, plus puțin pentru uns,

2 piepți de pui (aprox. 225 g fiecare), fără piele și os, tăiați pe lung,

2 linguri de suc proaspăt de lămâie,

1 cană de sos marinara,

frunze de busuioc, tocate mai mare,

170 ml de mozzarella rasă.

Se așeza făina într-un bol puțin mai adânc. Într-un alt recipient similar, se bat ouăle împreună cu usturoiul zdrobit, două linguri de apă și trei sferturi de linguriță de sare. Într-un al treilea bol, se combină pesmetul cu o treime de cană de parmezan ras, iar amestecul se stropeste cu puțin ulei pentru a obține o textură crocantă la prăjire.

Carnea feliată se bate ușor până capătă o grosime uniformă, apoi se stropește cu suc de lămâie. Fiecare bucată de carne se trece mai întâi prin făină, apoi prin amestecul de ou și în cele din urmă prin compoziție și apoi parmezan, având grijă să se lipească bine pe ambele părți. Apoi, se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Se preîncălzește friteuza la 190°C. Coșul aparatului se unge bine cu ulei, apoi se așază câte două șnițele odată. Se gătesc timp de aproximativ 6 minute, până când încep să capete culoare, apoi se întorc.

Fiecare bucată de carne se acoperă cu aproximativ patru linguri de sos marinat, o lingură de busuioc tocat, felii de mozzarella și parmezan ras. Friteuza se setează la 200°C, iar șnițelele se prăjesc pentru încă 2-3 minute, până când brânza se topește și capătă o nuanță aurie. Rețeta este recomandată de goodhousekeeping.com.