În postul Sfinților Petru și Pavel, credincioșii vor avea 12 zile de dezlegare la pește. În afara acestora, cei care respectă rânduielile bisericești aleg doar alimente de origine vegetală, motiv pentru care multe gospodine caută rețete de post gustoase și sățioase.

Ingredientele necesare pentru această rețetă

200 g orez;

3-4 linguri ulei;

1 ceapă;

2 morcovi;

2 gogoșari sau ardei gras;

1 legătură pătrunjel;

1 legătură mărar;

1 varză murată;

2 linguri suc de roșii;

sare, după gust;

piper măcinat;

piper boabe

Prepararea începe cu spălarea atentă a orezului și pregătirea verzei murate. Foile de varză se desprind cu grijă, se clătesc dacă sunt prea sărate și se lasă la scurs.

Într-o tigaie încinsă se adaugă uleiul, apoi se călesc pentru scurt timp ceapa tocată mărunt și orezul. După unul-două minute se adaugă morcovii tăiați cubulețe. Se toarnă puțină apă și se lasă ingredientele să se gătească la foc mic timp de aproximativ cinci minute.

Următorul pas este adăugarea gogoșarilor sau a ardeilor grași tocați cubulețe, precum și a unei cantități mici de varză tocată mărunt. Compoziția se amestecă bine și se asezonează cu sare, piper, pătrunjel și mărar tocate.

După ce umplutura s-a răcit ușor, fiecare foaie de varză se umple cu aproximativ o lingură din compoziție și se rulează sub formă de sarmale. Pe fundul unei oale unse cu puțin ulei se așază un strat de varză tocată, peste care se pun sarmalele.

La final se adaugă boabele de piper, sucul de roșii, puțin ulei și suficientă apă cât să acopere preparatul. Oala se pune la foc mic, iar sarmalele se lasă la fiert aproximativ 70-75 de minute, până când orezul și legumele sunt bine pătrunse.

Servite calde, alături de ardei iute sau mămăligă, sarmalele de post sunt o alegere gustoasă și hrănitoare pentru orice masă.