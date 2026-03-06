Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie

Ghiveciul călugăresc este unul dintre felurile de mâncare ideale pentru Postul Paștelui. Această rețetă poate fi la îndemâna celor care vor să se bucure de un fel de mâncare sănătos, plin de vitamine și ușor de preparat. Secretul constă în combinația de legume proaspete și în modul atent de gătire, care păstrează aroma fiecărui ingredient.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

3 cepe

2-3 morcovi dați pe răzătoare

1 praz

1 vânătă

1 dovlecel

1 jumătate de conopidă

3-4 cartofi

3-4 roșii

200 g fasole verde

5 căței usturoi

100 ml bulion

100 ml ulei

după gust sare și piper

1 jumătate de arză și o jumătate de țelină pentru un plus de aromă

Modul de preparare începe cu spălarea și curățarea tuturor legumelor. Ceapa se toacă mărunt, iar morcovul se dă prin răzătoare. Restul legumelor se taie în bucăți egale. Într-o cratiță mare, se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul împreună cu usturoiul tocat. Se presară un praf de sare și se acoperă cratița, lăsând legumele să se înmoaie la foc mediu.

După ce ceapa și morcovul s-au înmuiat, se adaugă cubulețele de cartof și rondelele de praz. Se călesc timp de aproximativ trei minute, apoi se adaugă restul legumelor: vinetele, dovlecelul, conopida, ardeiul, fasolea verde și roșiile. Se potrivesc cu sare și piper după gust și se adaugă un pahar cu apă pentru a permite legumelor să se înmoaie și să se combine aromele.

Ghiveciul se lasă să fiarbă la foc mic, cu capac, aproximativ 20–25 de minute, până când toate legumele sunt fragede. La final, se adaugă bulionul și se mai lasă la foc mic timp de 6-7 minute.

Acest preparat este ideal pentru perioadele de post, însă poate fi adaptat și pentru cei care nu țin cont de aceste rânduieli bisericești. În funcție de preferințe, în ghiveciul de legume se poate adăuga carne de pui sau de curcan. Fie că alegeți să îl savurați ca atare sau alături de mămăligă, acesta va fi pe placul tuturor.