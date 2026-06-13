Bogdan Ivan a preluat oficial conducerea PSD Bistrița-Năsăud

Bogdan Ivan a fost ales președinte al organizației județene PSD Bistrița-Năsăud, în urma votului prin care social-democrații și-au desemnat noua echipă de conducere. Fostul ministru al Energiei a afirmat că obiectivul principal al mandatului său este consolidarea organizației și continuarea proiectelor de dezvoltare din județ.

Organizația județeană a PSD Bistrița-Năsăud și-a ales noua structură de conducere, iar funcția de președinte a revenit lui Bogdan Ivan.

Acesta a transmis că preia mandatul într-un moment important pentru filială și că următorii ani trebuie să fie concentrați pe rezultate și pe apropierea de comunitățile locale.

Nu pornim de la zero. Pornim de la o temelie solidă, construită cu determinare, cu suflet şi cu rezultate concrete de preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan, omul care a demonstrat că administraţia înseamnă proiecte duse până la capăt, comunităţi dezvoltate şi respect pentru fiecare localitate din judeţ”, a declarat Bogdan Ivan.

În discursul susținut după alegere, Bogdan Ivan a făcut referire la proiectele pe care le-a coordonat în perioada în care a ocupat funcții ministeriale.

Acesta a afirmat că la Ministerul Energiei au fost atrase investiții importante în infrastructura energetică a României.

”În 10 luni de mandat la Ministerul Energiei, am adus peste 3,5 miliarde de euro pentru investiţii strategice în energie nucleară, infrastructură de gaze naturale, producţie şi transport de energie. Investiţii care înseamnă securitate energetică, locuri de muncă şi o economie românească mai puternică”, a transmis Bogdan Ivan.

Noul lider al PSD Bistrița-Năsăud a amintit și proiectul Black Sea AI Gigafactory, pe care l-a descris drept o investiție strategică pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit acestuia, proiectul are o valoare estimată de peste 5 miliarde de euro și poate contribui la atragerea unor investiții importante în România.

Bogdan Ivan a vorbit și despre activitatea desfășurată la Ministerul Digitalizării, unde a afirmat că au fost atrase fonduri europene în valoare de 5,4 miliarde de euro pentru modernizarea serviciilor publice.

”pentru ca românii să treacă de la statul la cozi şi pe telefon, la Statul Român pe telefon: servicii publice digitale, mai simple, mai rapide şi mai aproape de oameni”.

Bogdan Ivan a susținut că rezultatele obținute nu aparțin unei singure persoane, ci sunt rezultatul muncii unor echipe și al colaborării dintre administrații și instituții.

În același context, el a afirmat că intenționează să construiască o organizație puternică și conectată la problemele comunităților locale.

”Asta vreau să construim şi în PSD Bistriţa-Năsăud: o echipă puternică, unită, conectată la fiecare comunitate şi capabilă să ducă judeţul mai departe. Avem primari buni. Avem administraţii performante. Avem oameni tineri, profesionişti, oameni cu experienţă, femei şi bărbaţi care ştiu ce înseamnă munca, respectul şi responsabilitatea”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a asigurat conducerea interimară a organizației după retragerea lui Radu Moldovan din funcția de președinte al PSD Bistrița-Năsăud.Fostul lider al filialei și președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și-a prezentat demisia după ce a fost vizat de percheziții desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. Prin votul de acum, Bogdan Ivan devine oficial președintele organizației județene pentru următorul mandat.