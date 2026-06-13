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Rețeta simplă pentru cei mai buni biscuiți cu ciocolată. Secretul unei texturi fragede

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Rețeta simplă pentru cei mai buni biscuiți cu ciocolată. Secretul unei texturi fragedeBiscuiți cu ciocolată. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

Rețeta clasică de biscuiți cu ciocolată rămâne una dintre cele mai apreciate deserturi pregătite acasă. Cu ingrediente simple și câteva trucuri esențiale, poți obține biscuiți fragezi la interior, ușor crocanți la exterior și plini de bucăți generoase de ciocolată.

Rețeta pentru biscuiți cu ciocolată: ingredientele necesare

Pentru această rețetă ai nevoie de 250 de grame de făină, jumătate de linguriță de praf de copt, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și jumătate de linguriță de fulgi de sare de mare. În plus, sunt necesare 110 grame de unt nesărat la temperatura camerei, 110 grame de zahăr brun, 110 grame de zahăr tos, un ou mare, jumătate de linguriță de extract de vanilie și 250 de grame de ciocolată.

Combinația dintre cele două tipuri de zahăr contribuie la textura specifică a biscuiților, iar untul moale permite obținerea unei compoziții aerate și uniforme.

Cum se prepară aluatul

Într-un bol mare se amestecă făina, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Separat, untul se mixează împreună cu zahărul brun și zahărul tos timp de câteva minute, până când compoziția devine pufoasă și își schimbă culoarea într-una mai deschisă.

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Se adaugă oul și se continuă mixarea până la încorporare completă. La final se adaugă extractul de vanilie. Ingredientele uscate se încorporează treptat în amestecul de unt, iar după formarea aluatului se adaugă ciocolata mărunțită.

Este important ca aluatul să nu fie amestecat excesiv după adăugarea făinii, deoarece biscuiții pot deveni prea denși și mai puțin fragezi.

biscuiți cu ciocolată

Biscuiți cu ciocolată. Sursă foto: magnific.com

De ce trebuie lăsat aluatul la frigider

Unul dintre cele mai importante secrete ale acestei rețete este timpul de odihnă. Aluatul trebuie păstrat la frigider între 24 și 48 de ore înainte de coacere.

În această perioadă, făina absoarbe mai bine lichidele, aromele se dezvoltă, iar biscuiții capătă un gust mai intens după coacere. În plus, aluatul rece se întinde mai puțin în cuptor și ajută la obținerea unei forme mai frumoase.

Dacă nu ai suficient timp, aluatul poate fi răcit doar câteva ore, însă rezultatul final nu va fi la fel de spectaculos.

Coacerea biscuiților

Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Din aluat se formează bile de aproximativ 60-70 de grame fiecare și se așază pe tăvi tapetate cu hârtie de copt, lăsând spațiu suficient între ele.

Înainte de coacere se poate presăra puțină sare de mare deasupra. Biscuiții se coc timp de 16-18 minute, până când marginile devin aurii, iar centrul rămâne ușor mai deschis la culoare.

După scoaterea din cuptor, se lasă câteva minute în tavă, apoi se transferă pe un grătar pentru răcire completă.

Sfaturi pentru o rețetă reușită

Tipul de ciocolată folosit poate influența semnificativ rezultatul final, potrivit BBC. În locul picăturilor de ciocolată, mulți preferă bucăți tăiate direct dintr-o tabletă sau discuri de ciocolată, care oferă o textură mai interesantă și un aspect mai apetisant.

Rețeta permite și alte combinații de ingrediente, însă cantitatea totală a adaosurilor nu ar trebui să depășească 250 de grame pentru a nu modifica textura aluatului.

Un alt avantaj este că bilele de aluat pot fi congelate pentru mai multe luni. Astfel, atunci când apare pofta de ceva dulce, biscuiții pot fi copți direct din congelator, adăugând doar un minut în plus la timpul de coacere.

Această rețetă simplă demonstrează că, folosind ingrediente de calitate și respectând câțiva pași esențiali, poți obține biscuiți cu ciocolată demni de o cofetărie, chiar la tine acasă.

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