Cum să faci cornulețe de post fragede, ca pe vremea bunicii. Cea mai ușoară rețetă

cornulețe. Sursa foto: AI
Dacă vrei să te bucuri de un desert care să îți trezească amintiri din copilărie, aceste cornulețe fragede de post sunt alegerea perfectă. Aluatul, fraged și ușor de modelat, poate fi umplut cu gem de fructe, nucă măcinată sau cu rahat.

Rețeta de cortulețe de post

Ingrediente pentru aluat:

  • 500 g făină albă
  • 200–250 ml ulei vegetal
  • 200–250 ml borș sau apă minerală (sau apă, în funcție de rețetă)
  • 1 cub de drojdie proaspătă sau echivalentul în drojdie uscată
  • 2–4 linguri zahăr (după gust)
  • 1 vârf de linguriță sare fină
  • Opțional: esență de vanilie sau coajă rasă de lămâie

Ingrediente pentru umplutură:

  • Gem de fructe
  • Nucă măcinată
  • Rahat turcesc
  • Stafide sau alte ingrediente preferate

Mod de preparare

Drojdia, proaspătă sau uscată, se dizolvă într-o cantitate mică de apă călduță cu puțin zahăr. Într-un bol mare se amestecă făina cu sarea și, dacă se folosește, esența de vanilie sau coaja de lămâie.

Se adaugă uleiul, borșul sau apa minerală și drojdia activată, apoi se frământă până se obține un aluat maleabil, nelipicios și ușor de modelat.

Cornulețe de post cu aluat fraged

Aluatul se lasă să se odihnească, după care se întinde pe o suprafață pudrată cu făină într-o foaie subțire. Aceasta se taie în triunghiuri sau pătrate, iar pe fiecare bucată se pune o linguriță de umplutură. Cornulețele se rulează de la bază spre vârf și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă ușor cu ulei.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit și se coace timp de 20–30 de minute, la 180 de grade. După răcire, cornulețele pot fi pudrate cu zahăr pudră sau vanilat.

Pentru a obține un aluat cât mai fraged, este recomandat să se folosească borș sau apă minerală și să se frământe aluatul până devine elastic și nu se mai lipește de mâini, exact ca în rețetele tradiționale ale bunicilor.

