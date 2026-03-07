Social

Rețete de mucenici pentru toate gusturile. Cum se pregătesc „sfințișorii” de post

Rețete de mucenici pentru toate gusturile. Cum se pregătesc „sfințișorii” de postMucenicii moldovenești. Sursa foto: EVZ
Mucenicii sau „sfințișorii amintesc de sacrificiului celor 40 de soldați creștini din Sevastia, Armenia, în anul 320. Conform tradiției, aceștia se pregătesc dintr-un aluat de post, deși mulți cofetari se întrec în rețete sofisticate cu unt, lapte, ouă și diferite arome. Gastronomul Radu Anton Roman, în cartea sa „Bucate, vinuri și obiceiuri românești”, a scris două rețete clasice pentru mucenici: copți și fierți.

Mucenici ca în inima Moldovei

Ingrediente:

  • un kg de făină
  • două lingurițe de drojdie
  • 500 ml apă
  • o linguriță sare patru lingurițe miez de nucă măcinată
  • 1 linguriță de ulei pentru uns tava
  • șase lingurițe zahăr sau miere
  • o ceașcă de apă
  • zahăr vanilat

Aluatul se frământă bine, ca pentru pâine, până devine moale, elastic și omogen. Apoi se lasă la crescut aproximativ 20 de minute, acoperit cu un prosop, într-un loc călduț.

După ce și-a dublat volumul, aluatul se împarte în șnururi lungi, care se modelează sub formă de opt, simbol al continuității și al vieții. Mucenicii astfel pregătiți se așază cu grijă într-o tavă unsă cu ulei și se coc în cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 30 de minute, până capătă o culoare aurie, uniformă.

aluat

Sursă foto: Pixabay

Cum pregătești siropul

În paralel, se prepară siropul: apa și mierea se lasă la fiert până când se obține un sirop gros, iar apoi se adaugă zahăr vanilat pentru aromă. Siropul fierbinte se toarnă peste mucenicii copți. La final, se presară miez de nucă măcinat, care adaugă o textură crocantă și completează gustul delicat al desertului.

Rețeta de mucenici muntenești

Ingrediente:

  • 125 ml ulei
  • o linguriță sare
  • 500 ml apă
  • un kg de făină
  • Pentru sirop:
  • o ceașcă miez de nucă măcinat
  • 3 linguri de zahăr
  • o linguriță scorțișoară
  • zahăr vanilat
  • coaja rasă de la o lămâie.

Făina se cerne pe blat, se face o gaură în care se toarnă apa călduță, uleiul și sarea. Aluatul se frământă și se bate timp de 15 minute până devine moale și elastic.

Se întinde pe planșetă, se taie inele cu două pahare și se răsucește sub formă de opt. După 45 de minute de uscare, mucenicii se fierb timp de o oră în apă și apoi se adaugă siropul. După răcire, se presară miez de nucă măcinată.

