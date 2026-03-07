Rețete de mucenici pentru toate gusturile. Cum se pregătesc „sfințișorii” de post

Mucenicii sau „sfințișorii amintesc de sacrificiului celor 40 de soldați creștini din Sevastia, Armenia, în anul 320. Conform tradiției, aceștia se pregătesc dintr-un aluat de post, deși mulți cofetari se întrec în rețete sofisticate cu unt, lapte, ouă și diferite arome. Gastronomul Radu Anton Roman, în cartea sa „Bucate, vinuri și obiceiuri românești”, a scris două rețete clasice pentru mucenici: copți și fierți.

Ingrediente:

un kg de făină

două lingurițe de drojdie

500 ml apă

o linguriță sare patru lingurițe miez de nucă măcinată

1 linguriță de ulei pentru uns tava

șase lingurițe zahăr sau miere

o ceașcă de apă

zahăr vanilat

Aluatul se frământă bine, ca pentru pâine, până devine moale, elastic și omogen. Apoi se lasă la crescut aproximativ 20 de minute, acoperit cu un prosop, într-un loc călduț.

După ce și-a dublat volumul, aluatul se împarte în șnururi lungi, care se modelează sub formă de opt, simbol al continuității și al vieții. Mucenicii astfel pregătiți se așază cu grijă într-o tavă unsă cu ulei și se coc în cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 30 de minute, până capătă o culoare aurie, uniformă.

În paralel, se prepară siropul: apa și mierea se lasă la fiert până când se obține un sirop gros, iar apoi se adaugă zahăr vanilat pentru aromă. Siropul fierbinte se toarnă peste mucenicii copți. La final, se presară miez de nucă măcinat, care adaugă o textură crocantă și completează gustul delicat al desertului.

Ingrediente:

125 ml ulei

o linguriță sare

500 ml apă

un kg de făină

Pentru sirop:

o ceașcă miez de nucă măcinat

3 linguri de zahăr

o linguriță scorțișoară

zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie.

Făina se cerne pe blat, se face o gaură în care se toarnă apa călduță, uleiul și sarea. Aluatul se frământă și se bate timp de 15 minute până devine moale și elastic.

Se întinde pe planșetă, se taie inele cu două pahare și se răsucește sub formă de opt. După 45 de minute de uscare, mucenicii se fierb timp de o oră în apă și apoi se adaugă siropul. După răcire, se presară miez de nucă măcinată.