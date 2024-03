Social Mucenici cu nucă și ciocolată. Rețeta care merită încercată







Se apropie ziua în care toate gospodinele prepară tradiționalii mucenici. Pufoși și aromați, aceștia se pregătesc dintr-un aluat asemănător celui de cozonac. Iată o rețetă simplă prin care aceștia pot fi pregătiți.

Sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici are loc în fiecare an în data de 9 martie. An de an, în această zi, gospodinele pregătesc delicioşii mucenici. Dulci și aromați, aceștia sunt întotdeauna însiropați și trecuți prin miere și nucă. De altfel, tradiția spune că pe aceeași dată, bărbaţii trebuie să bea 40 de pahare de vin, pentru a cinsti memoria soldaţilor ucişi la Sevastia.

Mucenici cu nucă și ciocolată

Aproape de ziua de 9 martie, gospodinele încep deja pregătirea deliciosului desert. Rețeta este adaptată în funcție de zonă, însă păstrează un element comun: forma cifrei 8.

Pentru a pregăti o porție generoasă de mucenici cu ciocolată vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

600 grame de făină; 80 grame de unt; 5 linguri de zahăr tos; 2 ouă; 200 ml lapte; 1 plic drojdie uscată; coajă rasă de lămâie; un praf de sare; esență de vanilie.

Pentru sirop:

350 ml apă; 9 linguri de zahăr / miere; esență de lămâie/rom/vanilie;

Pentru decor:

Mod de preparare

nucă măcinată 50 grame ciocolată

Făina se cerne printr-o sită deasă, pentru ca aluatul obținut să fie unul pufos. În jumătate din cantitatea de lapte cald se pune drojdia și o linguriță de zahăr. Acestea se amestecă și se adaugă peste făină. Peste restul cantității de lapte se adaugă gălbenușurile, zahărul, coaja rasă de lămâie și amestecă. De asemenea, se adaugă în compoziție untul topit și esența de vanilie.

Aluatul se frământă timp de 10-15 minute, iar apoi se lasă la crescut într-un loc cald. După 45-50 de minute, aluatul și-a dublat volumul, iar mucenicii se pot modela și așeza într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Înainte de a fi introduși în cuptor, mucenicii se ung cu ou bătut.

În timpul în care mucenicii se coc la cuptor, se poate pregăti siropul. Apa se pune la fiert, într-o cratiță cu pereții înalți. Atunci când ajunge aproape de punctul de fierbere, se adaugă zahărul și mierea. Siropul se lasă la fiert, la foc mic, până se va îngroșa. De asemenea, în acesta se adaugă și aromele.

După ce s-au copt, mucenicii se trec prin siropul cald, se ung cu miere, iar deasupra se presară nucă. Ciocolata se pune la topit și se toarnă deasupra mucenicilor, în fir subțire. De asemenea, în funcție de preferințe, mucenicii pot fi trecuți prin ciocolata topită.