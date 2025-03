Monden Divorț și nuntă secretă cu Grindeanu. Laura Vicol dezvăluie adevărul







Laura Vicol a discutat despre zvonurile despre viața sa personală care au circulat recent pe rețelele de socializare, potrivit cărora aceasta ar fi divorțat de Vladimir Ciorbă și ar fi avut o nuntă secretă cu Sorin Grindeanu. Avocata a respins aceste informații, subliniind că sunt false și mărturisind că nu știe cine ar vrea să îi facă rău.

„E clar că în acest moment ținta sunt eu”

Laura Vicol este revoltată din cauza afirmațiilor despre viața sa personală și se întreabă cine ar dori să-i facă rău. În dosarul Nordis, avocata a fost suspectată că reținerea sa ar fi avut un rol în campania electorală, cu posibile legături cu fostul candidat la președinție, Marcel Ciolacu. Totuși, Vicol afirmă acum că nu mai înțelege cine o vizează.

„E o gogomănie mizerabilă, mai mare decât Casa Poporului! Cum, eu, mamă de trei copii, ieșită din arest după zece zile aș fi divorțat în secret și că am o relație cu domnul Grindeanu? E de noaptea minții! Stau și mă întreb ce s-ar mai putea inventa despre mine. Am înțeles că numele meu vinde, că a trebuit să fiu folosită într-o campanie prezidențială, dar acum care e scopul? Nu mai deranjez pe nimeni.

E clar că în acest moment ținta sunt eu. Și acum stau și mă întreb dacă nu cumva am fost țintă de la început, dacă atât de mult am deranjat niște grupuri de interese cât am fost deputată, prin activitatea mea corectă și și-au dorit cu tot morțișul să mă scoată afară? Altfel nu înțeleg”, a declarat aceasta, pentru Fanatik.ro

Laura Vicol: „Mi se pare mizerabil”

Avocata a abordat cu umor zvonurile despre viața sa amoroasă, încercând să facă față mai ușor acestui episod.

„Prietena mea a avut o reacție fantastică, i-am trimis un mesaj scris că mă mărit în octombrie cu SG. Iar ea mi-a trimis mesaj: păi bine că nu este CG. Ideea este că eu acuma plec prin Miami cu cineva. Am pus pe Facebook, să ghicească lumea că organizez în următoarea perioadă nuntă în decembrie după ce divorțez de ăsta cu care mă mărit în octombrie.

E urât, ți-am spus, mi se pare mizerabil. Și libertatea de exprimare are o limită. Înțeleg că vinde treaba asta. Dar sunt niște lucruri ieftine și ordinare”, a mai spus aceasta, pentru Fanatik.ro