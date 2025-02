Politica Nordis, sejururi de lux pentru politicieni și angajați ANAF







În timp ce încasau sume considerabile de la clienți pentru apartamente care existau doar pe hârtie, conducătorii Nordis investeau sume mari în campanii publicitare menite să le îmbunătățească imaginea, precum și în sejururi de lux pentru cei care le puteau oferi protecție.

Grupul Nordis auorganizat și plătit sejururi în străinătate pentru diverși lideri

Închirierea de avioane private pentru transportul liderilor PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, reprezintă doar o parte din această poveste. Recorder a descoperit că firmele din grupul Nordis au organizat și plătit sejururi în străinătate pentru prezentatoarea TV Anca Alexandrescu, un inspector al Fiscului care a efectuat controale la dezvoltatorul imobiliar, dar și pentru politicienii Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

Pe lângă călătoriile cu avioane private deja cunoscute în spațiul public, cei doi lideri PSD au beneficiat și de pachete turistice complete, finanțate de companiile Nordis.

Anca Alexandrescu, una din beneficiarele vacanțelor Nordis

Unul dintre rapoartele ANAF referitoare la activitatea Nordis, obținut de Recorder, include o listă de vacanțe plătite de firmele grupului Nordis pentru diverse persoane. Printre acestea se numără și Anca Alexandrescu, cunoscută realizatoare a postului TV Realitatea Plus.

În 2023, aceasta a călătorit împreună cu cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind finanțate de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, și de Laura Vicol, soția sa și fost deputat PSD.

Compania în cauză este Hathor Trading Estate SRL, care a beneficiat de sume considerabile provenite direct din fondurile încasate de Nordis, bazate pe promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie.

Avion, taxi, cazare. În total, costurile pentru cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin intermediul Nordis Travel s-au ridicat la 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro).

Pozele postate de aceasta pe internet din Veneția și Viena confirmă aceste cheltuieli, iar datele se aliniază cu cele menționate în facturile plătite de firma familiei Vicol-Ciorbă. Conform documentelor din raportul ANAF, Hathor a efectuat plățile către Nordis Travel pentru călătoriile Ancăi Alexandrescu.

Cheltuieli decontate printr-o companie a Grupului Nordis

Inspectorii fiscali care au efectuat un control asupra grupului Nordis la începutul anului 2024 au considerat că facturile pentru vacanțele achitate nu pot fi justificate ca cheltuieli. Hathor Trading Estate SRL, fiind o agenție imobiliară, nu avea motive să suporte costurile vacanțelor pentru un jurnalist și familia acestuia.

„Rezultă faptul că aceste cheltuieli efectuate de societatea verificată nu pot fi încadrate ca și cheltuieli deductibile efectuate în scopul desfășurării activităţii economice, întrucât nu respectă prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal”, se stipulează în documentul ANAF.

Între 2021 și 2023, conturile Hathor Trading Estate au fost utilizate pentru a cheltui aproximativ 1 milion de euro în scopul deplasărilor și vacanțelor patronilor Nordis și ale celor din cercul lor apropiat. Destinațiile sunt variate și includ locuri precum Nisa, Saint Tropez, New York și Dubai. De multe ori, numele persoanelor care au realizat aceste deplasări nu apar în documentele contabile.

Anca Alexandrescu sare în apărarea Laurei Vicol

În perioada în care Anca Alexandrescu se afla în vizită în Italia și Austria, Laura Vicol ocupa funcția de președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și a menționat în declarația sa de interese că deține 50% dintr-o firmă care a finanțat excursiile. Cealaltă jumătate a acțiunilor era deținută de soțul ei, Vladimir Ciorbă, care este și administratorul firmei.

Începând cu anul 2021, presa a semnalat probleme legate de livrarea apartamentelor de la Nordis, pentru care clienții plătiseră deja. Totuși, Anca Alexandrescu a fost remarcată în contextul acestei situații doar atunci când a decis să o apere pe Laura Vicol, după arestarea acesteia și solicitarea unui control medical.

„Da, o apăr și îmi asum toate înjurăturile. Așa cum mi-am asumat de-a lungul timpului și pentru alții”, a declarat jurnalista Anca Alexandrescu în emisiunea Culisele Statului Paralel, pe care o realizează la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu, de la politică la jurnalism

Anca Alexandrescu este o figură care a navigat constant între domeniile jurnalismului și politicii. A colaborat cu diverse personalități, printre care Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Liviu Dragnea și Victor Ponta. De asemenea, a ocupat mai multe funcții în consilii de administrație la companii de stat, precum Romaero și Romarm.

În prezent, Anca Alexandrescu joacă un rol important în promovarea lui Călin Georgescu, pe care îl invită frecvent la Realitatea TV.

Într-un interviu acordat Recorder, Anca Alexandrescu a afirmat că a plătit integral pentru ambele excursii.

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe.

Anul trecut, angajasem o vacanță și mi-au fost returnați banii pentru că hotelul la care angajasem acea vacanță a dat faliment”, a declarat jurnalista Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu și Laura Vicol au copilărit în același bloc

Solicitată să ne ofere o dovadă a plății pentru acele vacanțe, jurnalista de la Realitatea ne-a răspuns: „Dar cine sunteți dumneavoastră, sunteți instanță de judecată să-mi cereți mie probe?”.

Anca Alexandrescu a menționat că o cunoaște pe Laura Vicol încă din copilărie: „Am copilărit în același bloc, puteți să scrieți lucrul acesta, nu mă deranjează. E interzis să merg cu anumite firme?”

Pentru a reduce impactul dezvăluirii, la scurt timp după ce am contactat-o pentru a obține o reacție, Anca Alexandrescu a publicat pe Facebook un mesaj în care a menționat că a călătorit cu Nordis Travel în două vacanțe.

Printre comentariile la postare s-a numărat și cel al Laurei Vicol, care a exprimat curiozitate în legătură cu sursa informațiilor și a adăugat: „Așa vor sa ne decredibilizeze pe toți! Nu mai știu cum să îți închidă gura, ei nu știu că ce nu ne doboară ne face mai puternici. Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte și capul sus!”.

Marcel Ciolacu, un alt client al vacanțelor Nordis

G4 Media a scris în toamna anului trecut că premierul Marcel Ciolacu a efectuat două zboruri cu avioane private închiriate de Nordis, iar Recorder a adăugat recent că liderul PSD a fost implicat și în alte două zboruri similare. Dintre cele patru zboruri, în trei dintre ele au fost prezenți și alți doi lideri PSD: Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

O informație care nu a fost cunoscută până acum este că Grindeanu și Simonis au beneficiat și de alte servicii turistice oferite de companiile din grupul Nordis.

Nordis, vacanțe decontante pentru Grindeanu

Pe 6 octombrie 2023, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a urcat într-un avion cu destinația Londra, însoțit de fiica sa și de familia lui Lucian Dorel Taropa, prieten și coleg de partid, care a fost numit de Grindeanu la Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu un an în urmă.

Deși amândoi sunt implicați în domeniul transporturilor aeriene, cei doi nu călătoresc în scop profesional, ci pentru un city break. Conform informațiilor obținute de Recorder, compania care finanțează această călătorie este CAR STUDIO DETAILING SRL. De asemenea, la bordul aeronavei se aflau și proprietarii acestei firme, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă. În Londra, Grindeanu a petrecut patru zile, iar, conform documentelor consultate de Recorder, el a participat și la un eveniment sportiv nespecificat, biletele fiind achiziționate tot de Car Studio Detailing SRL. Costul total al acestei călătorii a fost de 40.000 de euro.

Conform DIICOT, compania CAR STUDIO DETAILING SRL a fost una dintre principalele beneficiare ale fondurilor plătite de clienții Nordis, care sperau că acești bani vor fi folosiți pentru finalizarea apartamentelor promise.

Grindeanu declară că și-a plătit călătoriile

La începutul lunii februarie, în ziua în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de DIICOT, Sorin Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști despre călătoriile cu avioane private de care se știa la acea vreme, afirmând că a plătit el însuși pentru aceste călătorii.

„Am mers pe banii mei și mi-am plătit tot. E o treabă personală, eu fiind în concediu. E ceva ilegal că am fost pe banii mei?”. Grindeanu a declarat atunci că va furniza facturi justificative, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Cei de la Recorder au încercat să îl contacteze pentru a-i oferi ocazia de a clarifica situația vacanțelor plătite de companiile Nordis și de a prezenta eventuale facturi, însă nu am primit răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.

În cadrul unei apariții publice din 4 februarie, jurnaliștii i-au atras atenția lui Sorin Grindeanu că, potrivit procurorilor DIICOT, activitatea infracțională a cuplului Vicol-Ciorbă era în plină desfășurare în perioada în care călătorea cu ei în avioane private. Ministrul Transporturilor a răspuns pe scurt: „Îmi cer scuze, dar nu am fost informat”.

Alfred Simonis călătorii la Nisa și Monaco, decontate de Laura Vicol

Pe 24 februarie 2022, un avion Gulf Stream 2000, un jet privat aparținând companiei Țiriac Air, decolează din București cu destinația Nisa. La bord se află Laura Vicol și Alfred Simonis, împreună cu soția sa. În acel moment, Simonis era liderul grupului social-democrat din Parlament și șeful deputatei Vicol, dar în acea zi se bucurau de timpul liber. Cei trei au plecat pentru o vacanță de patru zile în Monaco, una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa.

Conform unor documente obținute de Recorder, costul zborului, de 26.700 de euro, a fost acoperit de firma Nordis Travel SRL. Totuși, cheltuielile grupului de firme Nordis legate de Simonis nu par să se limiteze doar la zbor. După aterizarea la Nisa, Alfred Simonis a fost transportat cu taxiul, tot pe cheltuiala unei firme private, către principatul Monaco, situat la 30 de kilometri distanță. Taxiul a fost plătit de societatea CAR STUDIO DETAILING SRL, deținută de cuplul Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.

După sosirea la Monaco, Alfred Simonis și soția sa au beneficiat de un sejur de lux, costurile fiind acoperite de firma CAR STUDIO DETAILING SRL. Totalul serviciilor a fost de 30.000 de euro, sumă ce include sejurul cuplului Simonis, al lui Emanuel Poștoacă, unul dintre asociații Nordis, precum și cheltuieli pentru taxiuri și bilete la o cursă de linie.

Nu este clar pentru cine au fost aceste bilete, având în vedere că Simonis s-a întors acasă cu un jet privat. Toate aceste detalii sunt incluse într-un raport de control realizat de inspectorii antifraudă ai ANAF, care a fost efectuat la firma Nordis Travel.

Sejurul lui Simonis, cheltuială deductibilă

De asemenea, acest sejur nu ar fi fost cunoscut dacă inspectorii ANAF nu ar fi considerat că este problematic ca firma Car Detailing să înregistreze sejurul lui Simonis ca cheltuială deductibilă (ceea ce ar permite scutirea de impozit), aspect menționat în raport.

Deși legislația impune demnitarilor să includă în declarația de avere orice cadou sau serviciu în valoare de peste 500 de euro primit de la o societate comercială, acest sejur nu apare în declarația de avere a lui Alfred Simonis.

În urma contactării de către Recorder, Simonis a ales să nu răspundă la telefon, comunicându-ne printr-un mesaj pe Whatsapp:„Îmi pare rău, dar având în vedere experiența precedentă cu dumneavoastră, când ați trunchiat, scos din context, dezinformat (ca să nu spun mințit) cu privire la declarațiile mele, n-am să răspund la întrebări. Sau, dacă o fac, o fac în scris!”.

L-am întrebat în scris despre informațiile din raportul ANAF, care indică faptul că între 24 și 27 februarie 2022 a avut parte de un sejur la Monaco, finanțat de o agenție imobiliară din grupul Nordis, și care este motivul pentru care această informație nu apare în declarația sa de avere. Cu toate acestea, Alfred Simonis nu ne-a răspuns, nici măcar în scris.

În prezent, Alfred Simonis ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

Inspector ANAF anchetat în cazul Nordis

Sorin Voicu este unul dintre cei patru inspectori ANAF care sunt subiectul unei anchete penale în cazul Nordis. El este acuzat că a ignorat neregulile descoperite în urma unui control efectuat la dezvoltatorul imobiliar în perioada noiembrie – decembrie 2021, unde a identificat o serie de plăți către firme care păreau a fi fantomă.

Potrivit surselor Recorder, anchetatorii au aflat că, la scurt timp după încheierea controlului, Voicu a plecat în vacanță la Dubai împreună cu familia, călătorie organizată prin intermediul firmei Nordis Travel SRL, parte a grupului condus de Vladimir Ciorbă. Costul serviciilor turistice ar fi depășit 10.000 de euro.

În martie 2024, Sorin Voicu a fost numit director al Direcției Coordonare și Control Cazuri Complexe la ANAF, funcție din care superviza inspectorii care se ocupau de grupul Nordis.

Potrivit informațiilor furnizate de Recorder, Voicu a solicitat date în timpul verificărilor, a luat notițe și, la finalul controlului, a refuzat să semneze sesizarea adresată DIICOT. De asemenea, se pare că le-ar fi cerut inspectorilor antifraudă să nu formuleze concluzii sau să efectueze încadrări fiscale, ci doar să transmită Parchetului documentele pe care le-au confiscat de la Nordis.

Ultima sa declarație de avere, completată anul trecut, este remarcabilă. Am identificat patru apartamente în București, dintre care trei au fost dobândite în 2022, prin moștenire.