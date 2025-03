Politica Ciolacu promite că nu va accepta o alianță cu AUR







Partidul Social Democrat nu va accepta o alianță cu AUR, a promis premierul Marcel Ciolacu în fața șefilor de consilii județene.

Marcel Ciolacu respinge ideea unei alianțe cu AUR

Prezent la Adunarea Generala a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, Marcel Ciolacu a declarat că PSD nu va face o alianță cu partidul condus de George Simion.

„Eu nu o să accept niciodată o alianță cu AUR. Știu că ne-am măcelărit PSD-ul cu PNL-ul timp de trei luni de zile, după ce trei ani de zile am stat spate în spate și am depășit cea mai complicată perioadă a României. A fost o tâmpenie ce am făcut!”, a afirmat premierul.

Premierul României a subliniat că actuala coaliție reprezintă singura majoritate capabilă să asigure stabilitatea țării și să implementeze reformele necesare.

„Dacă continuăm să stăm într-o așteptare, facem o greșeală gravă. Aritmetica este foarte clară, e o știință fixă. Nu e ceva aleatoriu. Singura coaliție și singura majoritate care poate asigura și implementa tot ceea ce este nevoie în România, este în această cameră”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Crin Antonescu, garantul stabilității

Liderul PSD a afirmat că Antonescu joacă rolul de „garant” al stabilității viitoare. Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Crin Antonescu au participat la adunarea Consiliilor Județene.

„Avem un liant, este Crin Antonescu, este și garantul a ce va fi și în continuare și cred că nu ne permitem să mai ratăm o asemenea șansă, dar acest lucru se face prin implicare”, a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu, despre planurile lui George Simion

După protestul organizat de ziua lui Călin Georgescu, liderul PSD a declarat George Simion, a încercat să menţină o emoţie în spaţiul public. De asemenea, premierul a subliniat că liderul AUR nu are nicio șansă în cursa alegerilor.

„Consideră că are o şansă. Din punctul meu de vedere nu va avea. Şi cu ceea ce a făcut astăzi, de ziua domnului Călin Georgescu, de fapt el încearcă să menţină o emoţie în spaţiul public, dar se vede din ce în ce mai mult că este fals”, a precizat președintele PSD.