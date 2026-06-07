Premierul desemnat Eugen Tomac ar putea să afle încă de luni ce șanse are să ajungă la Palatul Victoria, având în vedere întâlnirile cruciale pe care și le-a programat și mandatul pe care i l-a încredințat președintele Nicușor Dan.

Premierul desemnat va începe, luni, seria de negocieri cu partidele parlamentare pentru susţinerea în Parlament. Primele discuţii programate sunt cu PNL, USR şi PSD. Dar având în vedere că, potrivit mandatului încredințat de președinte, Eugen Tomac trebuie să formeze un guvern „pro-occidental”, orice susținere din partea partidului AUR, al doilea ca număr de parlamentari, este exclusă.

Eugen Tomac urmează să se întâlnească luni, de la ora 11:00, cu reprezentanţii PNL.

La ora 14:00, premierul desemnat va purta negocierile cu USR, iar după amiază, la ora 17:00, se va întâlni cu delegaţia PSD.

Eugen Tomac va merge pentru aceste consultări la sediul fiecărui partid politic în parte.

După fiecare rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă, potrivit anunțului făcut de echipa de comunicare a lui Eugen Tomac.

La desemnarea sa, președintele Nicușor Dan a declarat că „românii au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două temeri. Prima era că direcția pro-occidentală a României ar putea fi pusă în discuție, iar a doua era una economică, respectiv teama unei destabilizări financiare”.

„Am ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit atât de clar, într-un număr atât de mare, în mai 2025”, a mai spus președintele, ceea ce sugerează că orice colaborare cu formațiuni precum AUR, SOS sau POT este exclusă.

Iar premierul desemnat și-a asumat direcțiile politice trasate de Nicușor Dan spunând: „îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice pro-occidentale pentru învestire”.

„Vom menține direcția trasată de dumneavoastră, aceea a apartenenței la familia europeană, iar consolidarea relațiilor strategice cu Statele Unite și relevanța noastră în NATO vor reprezenta priorități”, a mai spus Eugen Tomac joi, la desemnare.