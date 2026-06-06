Echipa de conducere a PNL se va întâlni luni cu Eugen Tomac, iar ulterior va fi convocat Biroul Politic Național pentru a decide poziția pe care partidul o va adopta față de acesta, potrivit premierului demis Ilie Bolojan.

Anunțul vine la două zile după ce Eugen Tomac a fost desemnat de președintele Nicușor Dan.

„Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă PNL ar putea susține un premier liberal în eventualitatea în care Eugen Tomac nu va obține votul Parlamentului, liderul liberalilor a răspuns că o astfel de variantă nu este, deocamdată, în discuție.

„Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecință. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă”, a mai spus Ilie Bolojan.

Eugen Tomac a condus PMP în perioada 2015-2020, revenind la șefia formațiunii în 2022, după un congres ale cărui rezultate au fost contestate în instanță de Cristian Diaconescu, lider al partidului între 2020 și 2022.

Recent, președintele României l-a desemnat în funcția de prim-ministru, declanșând astfel procedurile constituționale pentru formarea unui nou guvern.

În primul său discurs după desemnare, Tomac a afirmat că mandatul primit reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate majoră, având în vedere provocările cu care se confruntă România. Acesta a pus accent pe necesitatea menținerii stabilității, continuării reformelor și refacerii încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Una dintre principalele direcții anunțate este formarea unui guvern tehnic, alcătuit din specialiști, și nu din reprezentanți desemnați în urma negocierilor politice. Potrivit premierului desemnat, o astfel de formulă ar putea asigura o administrare mai eficientă a resurselor publice și o mai mare predictibilitate economică.

Pe plan extern, Tomac a transmis că România își va menține orientarea proeuropeană și euroatlantică. Acesta a reiterat importanța consolidării relației strategice cu Statele Unite ale Americii, a cooperării în cadrul NATO și a implicării active în structurile europene, în contextul actualelor provocări de securitate din regiune.

Pe plan economic, el a explicat că viitorul Executiv trebuie să accelereze absorbția fondurilor europene, să implementeze integral Planul Național de Redresare și Reziliență și să continue demersurile pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.