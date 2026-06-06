Politica

Efectul „Constanța”. Cum va trece Guvernul Tomac prin Parlament sub presiunea amenințării de la Marea Neagră

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Efectul „Constanța”. Cum va trece Guvernul Tomac prin Parlament sub presiunea amenințării de la Marea NeagrăNicușor Dan și Eugen Tomac. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Explozia dronei maritime în imediata apropiere a rezervoarelor Oil Terminal din Portul Constanța a dinamitat calculele politice de la București.

Într-o analiză politică, jurnaliștii Dan Andronic, Victor Ciutacu și Radu Coșarcă au explicat cum acest incident militar major, cel mai grav de la începutul conflictului regional, va acționa ca un catalizator decisiv pentru instalarea noului executiv condus de Eugen Tomac.

În contextul în care țara era blocată într-un interimat fragil, cu un guvern demis și negocieri sterile, amenințarea directă asupra infrastructurii critice a României mută instantaneu prioritățile de pe agenda economică în zona siguranței naționale.

Un impuls militar pentru un Guvernul Tomac

Dan Andronic a lansat ipoteza că, dincolo de gravitatea imaginilor și a pericolului dezastrului uman evitat la limită, acest incident reprezintă „un impuls pentru Guvernul Tomac”.

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În viziunea sa, iminența vacanței parlamentare de trei luni punea România în fața unui risc uriaș: un guvern demis nu poate aproba memorandumuri sau ordonanțe de urgență într-un moment în care dronele maritime activează în stoluri pe litoralul românesc.

„Vom avea guvern rapid, Guvernul Tomac va trece rapid. [...] Acum nu mai vorbești de o simplă situație de urgență, nu ne mai jucăm cu vorbele. Dincolo de orice graniță de partid, este imperios necesar să avem un executiv cu drepturi depline”, a subliniat Dan Andronic.

Drona din Constanța. sursa: captura video

„Votul patriotic” și capitularea taberei Bolojan

Victor Ciutacu a fost complet de acord cu acest scenariu, anticipând că liderii politici vor intra în fibrilații și se vor alinia în spatele premierului desemnat de Nicușor Dan. Ciutacu a explicat că se va invoca imediat necesitatea presantă de a avea un executiv cu acte în regulă pentru a avea cine să răspundă în fața aliaților și a populației.

Conform analizei sale, opoziția dură din interiorul PNL sau din partea USR se va topi sub presiunea evenimentelor. USR a început deja să dea semnale că dorește să rămână la guvernare pentru a asigura stabilitatea, în timp ce liderul liberal Ilie Bolojan, promotorul unei linii economice de austeritate aberantă și al refuzului de a colabora în anumite formule parlamentare, rămâne complet fără marjă de manevră.

Bolojan este terminat în momentul ăsta. Să mai spui acum «noi nu votăm din cauză de PSD» sună inacceptabil. Se va face masa critică necesară pentru ca Tomac și prietenii lui Nicușor să treacă prin Parlament printr-un vot patriotic, de entuziasm”, a conchis Ciutacu.

Radu Coșarcă: Nevoia urgentă de organizare în fața nepriceperii politice

La rândul său, Radu Coșarcă a punctat că, deși miniștrii care vor veni în noul cabinet vor fi obligați să învețe din mers în momente extrem de dificile, instalarea Guvernului Tomac a devenit obligatorie. Coșarcă a criticat faptul că liderii de până acum s-au mulțumit cu declarații spumoase despre „umbrela NATO”, dar au arătat o totală incapacitate de mediere, negociere și înțelegere a mecanismelor politice în ultimele 30 de zi de criză.

„Avem nevoie de un guvern acum, rapid. Acest moment dramatic ar putea fi, în sfârșit, genul acela de avertisment care să unifice energiile politice din Parlament. Dacă nu mergi pe val în momentele astea, te trezești sub val și îți intră apa în gură”, a avertizat Coșarcă, sugerând că partidele vor fi forțate de contextul extern să lase la o parte disputele mărunte.

Concluzia: Habemus Tomac

Sintetizând efectele atacului de la Constanța asupra scenei politice, jurnaliștii au căzut de acord că Eugen Tomac va trece „fluierând” testul Parlamentului.

Concluzia podcastului: Presiunea publică generată de evenimente va obliga partidele, inclusiv PSD, gata să pună umărul la vot, să valideze noua structură guvernamentală de la Cotroceni.

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