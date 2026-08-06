Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a declarat că Parlamentul a evitat, cu votul social-democraților, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR și a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din programul SAFE.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, în ultimele două săptămâni au fost adoptate acte normative care au permis evitarea unor penalități și accesarea unor fonduri europene importante pentru România.

„Am deblocat astfel, în ultimele două săptămâni, ceea ce Guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile, apărând în același timp interesele românilor și ale României!”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu a prezentat lista actelor normative adoptate și sumele aferente din PNRR:

-Codul Administrativ – Reformă pentru o administrație modernă: 771 milioane de euro;

-Codul Urbanismului – Reduce birocrația prin digitalizare și scurtează termenele de autorizare și avizare: 972 milioane de euro;

-Legea privind decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire: 771 milioane de euro;

-Legea Integrității – „A ridicat standardul de integritate impus demnitarilor și a consolidat competențele și aria de manifestare a ANI. (intenția unora de la PNL sau de la USR de a sesiza CCR aflată în vacanță judecătorească va conduce însă la pierderea banilor!)”: 770 milioane de euro;

-Legea Biodiversității – „Protejăm natura, nu aberațiile! Am scos toate obstacolele care blochează dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de producție a energiei electrice”: 972 milioane de euro;

-Măsuri pentru Vamă și ANAF, care prevăd bonusuri pentru performanță în funcție de gradul de colectare: 770 milioane de euro;

-Legea privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, care introduce mecanismul de acordare a „beneficiului de tranziție”, prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale primesc o indemnizație lunară pentru locuire: 770 milioane de euro.

Liderul PSD a menționat și aprobarea acordului de împrumut prin programul SAFE.

„Acordul de împrumut pe SAFE pentru înzestrarea Armatei: 16,68 miliarde de euro”, a precizat Sorin Grindeanu.

În final, președintele Camerei Deputaților a afirmat că adoptarea acestor acte normative reprezintă o garanție că România nu pierde fonduri europene.

„Toate aceste legi sunt o garanție fermă că România nu pierde bani europeni! Parlamentarii au dat dovadă de responsabilitate și vor fi în continuare prezenți, de câte ori este nevoie astfel încât România să nu piardă fonduri.

Așteptăm de la Guvernul demis și Legea Salarizării. PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajații din sistemul sanitar și educație”, a transmis Sorin Grindeanu.