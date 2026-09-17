Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat că formațiunea va vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan, întrucât acesta a fost propus pentru funcția de premier de alianța PNL-USR-UDMR. Potrivit liderului UDMR, formațiunea va încerca să găsească o majoritate parlamentară pentru susținerea noului Guvern, iar o alianță care să depindă de voturile formațiunilor pe care UDMR le consideră extremiste și anti-maghiare este exclusă.

„Cum să nu votăm? Păi și noi, noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Sigur, acum încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Siegfried Mureșan”, a declarat Csoma Botond.

Întrebat dacă UDMR ar fi dispus să caute o majoritate alături de PSD, Csoma Botond a spus că, din perspectiva formațiunii sale, aceasta este singura variantă posibilă: „Pentru noi, cel puțin, e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate, din punctul nostru de vedere. Nu vreau să vorbesc în numele altora, dar noi am spus că nu ne aliem cu extremiștii și acest enunț este valabil și în acest caz”.

Csoma Botond a precizat că UDMR nu dorește să facă parte dintr-o majoritate care ar avea nevoie de voturile formațiunilor pe care le consideră extremiste sau anti-maghiare.

„Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor sau anti-maghiarilor”, a spus acesta.

Deputatul UDMR a susținut că negocierile pentru formarea unei majorități trebuie să înceapă de la identificarea unei formule care să poată obține sprijinul parlamentar, și nu de la împărțirea ministerelor.

„Să nu începem cu funcțiile! Păi nu, să nu începem cu funcțiile! Mai întâi să vedem dacă se încheagă o majoritate și după aceea putem discuta, sigur, despre ministere. Dar să începem cu pasul întâi. Odată să vedem dacă putem obține o majoritate”, a explicat Csoma Botond.

Întrebat dacă PSD ar putea primi ministere într-un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan, deputatul a răspuns că acest lucru urmează să fie stabilit în urma negocierilor.

„Să vedem. Vor avea loc negocieri și să vedem ce, la ce rezultat putem ajunge în urma acestor negocieri”, a mai declarat Csoma Botond.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Formarea Guvernului depinde de obținerea unei majorități în Parlament.