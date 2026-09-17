Claudiu Manda spune în ce condiții ar putea susține PSD viitorul Guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că social-democrații nu vor susține viitorul Guvern dacă acesta va continua direcția economică și bugetară a Executivului condus de Ilie Bolojan. Reacția a venit după ce președintele Nicușor Dan l-a propus pe europarlamentarul PNL pentru conducerea Guvernului.

Claudiu Manda a criticat varianta Siegfried Mureșan și a legat eventuala susținere a PSD pentru noul Executiv de politicile pe care premierul desemnat intenționează să le aplice.

Secretarul general al PSD a spus că partidul nu va accepta continuarea politicilor promovate în perioada Guvernului Bolojan sub o altă formulă politică. În același mesaj, Manda l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că nu ar fi reprezentat interesele României în activitatea sa din Parlamentul European.

„PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite. Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează”, se arată în mesajul publicat de Manda pe Facebook.

Claudiu Manda s-a referit și la situația din Parlament și a susținut că PSD trebuie să aibă un rol central în formula care va încerca să obțină votul de încredere pentru viitorul Executiv.

„Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Am venit cu o propunere de prim-ministru, cu obiective clare și soluții concrete pentru problemele reale ale României. Președintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament: PSD este cel mai mare partid și orice formulă stabilă de guvernare trebuie să țină cont de acest lucru”, a subliniat secretarul general.

PSD îl susținuse pentru funcția de premier pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, în timp ce Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru a încerca formarea unei majorități și a unui nou Guvern.

În mesajul său, secretarul general al PSD s-a referit și la faptul că Siegfried Mureșan nu a oferit imediat un răspuns după propunerea făcută de președintele Nicușor Dan și a cerut timp de gândire înainte să accepte.

„Domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică”, a spus Manda.

Siegfried Mureșan a acceptat ulterior propunerea făcută de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat urmează să încerce formarea unei formule de guvernare care să poată obține votul Parlamentului.