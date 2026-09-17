Dan Andronic interpretează alegerea făcută la Cotroceni drept o mișcare politică prin care șeful statului pune presiune asupra partidelor parlamentare și schimbă datele negocierilor pentru formarea viitorului Guvern. În debutul postării sale, jurnalistul a descris decizia președintelui în termeni elogioși și a prezentat desemnarea lui Siegfried Mureșan drept o mutare cu efect direct asupra raporturilor dintre Cotroceni și partidele implicate în negocieri.

„Bravos, Nicușoare! O mutare de șah politic cum rar s-a văzut în ultimii ani pe axa Cotroceni-Palatul Victoria”, a scris Dan Andronic pe pagina sa de Facebook.

În analiza sa, jurnalistul susține că alegerea lui Siegfried Mureșan nu trebuie privită ca o simplă nominalizare, ci ca o decizie prin care Nicușor Dan încearcă, în opinia sa, să modifice pozițiile de negociere ale PNL și USR.

„Nicușor Dan a apăsat butonul roșu și a aruncat în aer calculele meschine de la Modrogan. Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu este un accident constituțional și nici vreo simplă încercare. Este un șah direct, brutal și calculat la milimetru dat liderilor PNL și USR, o operațiune gândită să-i scoată din zona de confort a negocierilor de culise.”

Jurnalistul își continuă argumentația pornind de la profilul european al premierului desemnat și de la pozițiile deținute de acesta la nivelul Partidului Popular European.

„Să decriptăm jocul de putere. Aducerea lui Siegfried Mureșan, vicepreședintele PPE și, probabil, cel mai influent europarlamentar român la Bruxelles, în prim-planul scenei de la București este o capcană perfectă.”

În ceea ce privește PNL, jurnalistul consideră că apartenența politică a lui Siegfried Mureșan și poziția sa în PPE ar face dificilă o eventuală opoziție a liberalilor față de acesta. Aceasta este interpretarea exprimată de Andronic în postarea sa.

„Pentru liderii PNL, e un coșmar politic. Cum să-l respingi, să-l sabotezi pe omul tău, fără să declanșezi un scandal uriaș în familia popularilor europeni? Nu pot.”

Autorul postării analizează separat și situația USR, susținând că profilul pro-european al lui Mureșan se suprapune peste o parte dintre temele promovate public de partid.

„Iar pentru USR, autointitulații campioni ai competenței și reformelor, Mureșan este fix profilul tehnocratului pro-european pe care l-au clamat pe toate ecranele. Președintele Dan i-a lăsat fără argumente și i-a obligat să iasă din logica împărțirii pe ministere și sinecuri.”

În cazul USR, formațiunea îl susținuse deja pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier înaintea anunțului făcut de Nicușor Dan, liderul partidului, Dominic Fritz, reiterând această propunere după consultările de joi de la Cotroceni. Dan Andronic interpretează reacțiile politice de după nominalizare ca pe o consecință imediată a deciziei luate de șeful statului.

„Unda de șoc s-a simțit instantaneu în Parlament, iar reacțiile arată clar cine și cât pierde din această mutare. USR a înghițit gălușca: Au anunțat deja susținerea, fiind puși în fața unui candidat pe care, doctrinar, nu îl pot refuza fără să se discrediteze.”

În privința PNL, Andronic susține că nominalizarea lui Mureșan poate influența raporturile interne de putere din partid.

„PNL, prins în corzi. Liberalii din Modrogan s-au trezit că președintele le-a luat decizia din mână. Mureșan e un fel de Veștea, dar de data asta „de-al lor”, dar numirea lui peste capul conducerii resetează total polii de putere din partid.”

În finalul postării, Dan Andronic își mută analiza asupra votului de învestitură și asupra consecințelor politice pe care le-ar putea avea respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

„Nicușor Dan a aruncat mingea în terenul Parlamentului, dar a pus și o bombă cu ceas sub ea.”

Jurnalistul susține că un eventual eșec al învestirii ar putea amplifica actualul blocaj politic și ar transfera responsabilitatea politică asupra partidelor implicate în negocieri. Afirmația reprezintă evaluarea formulată de acesta asupra scenariului care ar putea urma.

„Refuzul învestirii lui Mureșan nu înseamnă doar alegeri anticipate, ci o criză politică al cărei decont va fi pus exclusiv în brațele PNL și USR.” În concluzia postării sale, Andronic descrie decizia președintelui ca pe o demonstrație de forță politică a Palatului Cotroceni.

„Este un joc de putere de înaltă școală, în care Cotroceniul a arătat cine împarte, de fapt, cărțile. Rămâne de văzut dacă politicienii noștri vor alege sinuciderea politică sau se vor alinia cuminți în spatele premierului validat de Bruxelles”, a scris Dan Andronic pe rețelele de socializare.