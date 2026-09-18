Piața carburanților din România înregistrează noi modificări de preț la sfârșitul acestei săptămâni. În București, diferența dintre cele mai mici și cele mai mari tarife pentru motorina standard ajunge vineri, 18 septembrie, la 17 bani pe litru. Pentru benzină, cel mai mic tarif din Capitală este de 9,93 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online.

În București, prețul minim pentru un litru de benzină standard este vineri 9,93 lei. Petrom păstrează acest tarif, iar aceeași valoare poate fi găsită la una dintre stațiile Socar. În alte stații Socar, prețul ajunge la 9,94 lei pe litru.

La Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL, litrul de benzină standard este cotat la 9,99 lei. La Lukoil, valoarea este cea rezultată după majorarea cu un ban operată joi.

Privind principalele orașe, Timișoara are cel mai mic tarif, de 9,91 lei pe litru. La Cluj-Napoca, benzina a ajuns la 9,93 lei, de la 9,89 lei în ziua precedentă. În București, Iași și Constanța, nivelul minim este de 9,93 lei pe litru.

În Capitală, cea mai mică valoare pentru motorina standard este vineri 10,69 lei pe litru, la Socar. Joi, același carburant putea fi cumpărat cu 10,64 lei.

La Petrom, prețul a urcat la 10,73 lei pe litru, după 10,64 lei joi. MOL afișează 10,74 lei, față de 10,65 lei, iar OMV a ajuns la 10,79 lei, de la 10,70 lei.

La Rompetrol, litrul de motorină standard costă 10,79 lei, în creștere de la 10,75 lei.

Cel mai ridicat tarif dintre rețelele menționate este la Lukoil: 10,86 lei pe litru. Cu o zi înainte, prețul era de 10,76 lei, ceea ce înseamnă o diferență de 10 bani.

În Timișoara, motorina are un preț minim de 10,66 lei pe litru, față de 10,61 lei joi. La Cluj-Napoca, litrul costă cel puțin 10,69 lei, în loc de 10,64 lei. Același tarif minim este consemnat în București, Iași și Constanța.

Ministerul Finanțelor a precizat marți, 15 septembrie, că facilitatea prin care acciza la motorină este redusă cu 25% va fi aplicată până la finalul lunii septembrie.

Măsura a fost introdusă în contextul creșterii cotațiilor internaționale și al scumpirilor reflectate ulterior în prețurile de la stațiile de alimentare.

Pentru șoferii care caută cele mai mici prețuri din țară, benzina standard poate fi cumpărată vineri cu 9,82 lei pe litru. Tariful este disponibil la stația Dacma din Slobozia Moară, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 153.

În cazul motorinei, minimul național este de 10,45 lei pe litru, la stația Partener Rompetrol din Arad, de pe strada Zimbrului, nr. 101B.