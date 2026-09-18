De ce plătești prea mult pentru același polița pe care vecinul tău o are mai ieftină

Piața asigărilor auto a devenit atât de fragmentată încât două persoane cu mașini identice, același istoric de șofat și aceeași localitate pot ajunge să plătească sume radical diferite pentru același tip de protecție.

Motivul nu ține de ghică sau de noroc, ci de un singur comportament: compararea ofertelor înainte de a semna.

Verificarea ofertelor pentru RCA online a transformat relația dintre șofer și asigurator - nu mai ești obligat să accepți primul preț primit, să mergi fizic la sedii sau să suni ore întregi la telefon.

Câteva minute pe un comparator digital îți arată tabloul complet al pieței, cu cifre concrete în față.

Fiecare companie de asigurări folosește propriul algoritm de calcul al primei de asigurare.

Unele ponderează mai mult vârsta șoferului, altele se uită cu prioritate la capacitatea cilindrică a motorului sau la județul de înmatriculare.

Un șofer de 35 de ani cu un Logan înmatriculat în Cluj poate primi de la un asigurator un preț cu 30% mai mic decât de la altul - pentru exact același produs, cu aceleași limite de despăgubire.

Asta înseamnă că nu există un „preț corect" universal, ci un preț corect pentru fiecare profil în parte, pe care îl descoperi doar comparând.

Algoritmii nu sunt publici, iar companiile nu au obligația să-ți explice de ce te-au încadrat într-o categorie de risc sau alta. De aceea, verificarea ofertelor pentru RCA online nu este un moft, ci un instrument real de negociere pasivă cu piața.

Erori mici, diferențe mari de preț

Când completezi formularul pe un comparator, fiecare câmp influențează calculul final.

Dacă introduci o dată de naștere greșită cu un an sau bifezi că mașina are mai puțin de 5 ani când are deja 6, cotația primită nu va reflecta realitatea și polița emisă ulterior poate conține discrepanțe.

Verificarea ofertelor online pentru RCA funcționează corect doar când datele introduse sunt exacte: seria de carte de identitate a vehiculului, data primei înmatriculări, clasa bonus-malus actuală.

Clasa bonus-malus este poate cel mai subestimat element din acest proces. Fiecare an fără daune te urcă o treaptă, iar diferența dintre clasa B0 și clasa B6 poate reprezenta o reducere de peste 50% din prima de bază.

Mulți șoferi nu știu în ce clasă se află și nu o verifică înainte de a cumpăra - pierzând astfel reduceri la care au dreptul legal.

Nu trebuie să aștepți expirarea poliței actuale pentru a face o verificare a ofertelor pentru RCA online. Poți compara oricând, inclusiv cu șase luni înainte de scadență, pentru a înțelege tendințele de preț de pe piață.

Dacă prima ta actuală expiră în trei luni și observi că un alt asigurator oferă acum un preț semnificativ mai mic, ai timp să analizezi, să citești condițiile contractuale și să iei o decizie fără presiunea timpului.

Unii șoferi fac această verificare de două ori pe an, indiferent de scadență, tocmai pentru a nu pierde momentele în care piața devine mai favorabilă.

Prețul mic nu este singurul criteriu. După ce faci verificarea online a ofertelor pentru RCA îți livrează o listă ordonată, uită-te la soliditatea financiară a asiguratorului - rapoartele ASF sunt publice și arată indicatorii de solvabilitate ai fiecărei companii.

O poliță mai ieftină de la o companie cu probleme de lichiditate poate deveni o bătaie de cap serioasă în momentul în care ai nevoie efectiv de despăgubire.

Puțini știu că România a fost printre primele țări din Europa care a implementat un registru electronic centralizat al polițelor RCA, accesibil în timp real - ceea ce înseamnă că orice verificare sau fraudă este detectabilă instantaneu de autorități.