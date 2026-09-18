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Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga NațiunilorGheorghe Hagi. Sursă foto: FRF
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul de 33 de jucători pe care se va baza România la primele patru partide din Liga Națiunilor, potrivit FRF. Tricolorii vor întâlni Suedia de două ori, Bosnia și Herțegovina și Polonia, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie.

România începe seria meciurilor pe 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei, pe Strawberry Arena.

Trei zile mai târziu, pe 28 septembrie, naționala va juca pe Arena Națională împotriva Bosniei și Herțegovinei, într-o partidă care se va desfășura fără spectatori. Pentru cele patru meciuri, Gheorghe Hagi a convocat trei portari, 12 fundași, nouă mijlocași și nouă atacanți.

Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0).

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0).

Naționala României. Sursa foto: facebook / FRF

Nouă mijlocași și nouă atacanți pe lista României

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0).

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Liga Națiunilor

Primul meci este programat vineri, 25 septembrie, când România va evolua în deplasare împotriva Suediei, pe Strawberry Arena.

Luni, 28 septembrie, tricolorii revin pe Arena Națională pentru partida cu Bosnia și Herțegovina. Meciul se va disputa fără spectatori.

Următoarea deplasare este programată vineri, 2 octombrie, când România va întâlni Polonia pe Stadion Narodowy.

Seria celor patru partide se încheie luni, 5 octombrie, cu România – Suedia, pe Arena Națională.

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