Federația Română de Fotbal (FRF) introduce cartonașul negru în competițiile de juniori U7-U16, o măsură prin care arbitrul poate opri definitiv un meci dacă părinții sau spectatorii continuă să aibă un comportament neadecvat.

Noua procedură disciplinară a fost aprobată de Comitetul Executiv al FRF și urmărește să limiteze presiunea exercitată asupra copiilor de la marginea terenului sau din tribune.

Măsura se aplică atunci când comportamentul spectatorilor sau al părinților afectează desfășurarea partidei. Procedura nu presupune oprirea imediată a jocului: arbitrul trebuie să parcurgă mai întâi două etape de avertizare și suspendare temporară, iar cartonașul negru intervine doar dacă situația continuă după reluarea partidei.

Noua procedură are trei pași. Primul este avertizarea. Dacă arbitrul constată un comportament neadecvat al spectatorilor sau părinților, oprește temporar jocul și le solicită antrenorilor să intervină pentru ca incidentele să înceteze.

În cazul în care există un sistem de sonorizare, pot fi făcute și anunțuri către spectatori. Scopul este ca situația să fie remediată fără ca partida să fie întreruptă definitiv.

Dacă manifestările continuă, arbitrul trece la a doua etapă. Meciul este suspendat temporar timp de 10 minute, iar echipele sunt trimise la vestiare.

În acest interval, antrenorii încearcă din nou să îi determine pe părinți și spectatori să își schimbe comportamentul. După expirarea celor 10 minute, partida poate fi reluată.

A treia etapă este aplicată dacă, după reluarea jocului, comportamentul neadecvat continuă.

În această situație, arbitrul încheie partida definitiv și arată cartonașul negru. Spre deosebire de cartonașele galben și roșu, acesta nu este destinat unui jucător. Semnalul indică faptul că meciul nu mai poate continua din cauza comportamentului persoanelor aflate în afara terenului.

FRF precizează că procedura poate fi declanșată fie atunci când arbitrul observă direct comportamentul neadecvat, fie atunci când este informat de al patrulea oficial, dacă acesta există, sau de un alt oficial al partidei.

Procedura se aplică meciurilor din competițiile de juniori pentru categoriile de vârstă U7-U16. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care FRF încearcă să reducă presiunea exercitată asupra copiilor în timpul meciurilor.

Federația a anunțat că noua procedură vine în sprijinul inițiativei B.R.A.V.O., lansată în 2025. Programul urmărește combaterea presiunii de la marginea terenului și din tribune, inclusiv cea venită din partea spectatorilor, părinților sau antrenorilor.

FRF consideră că fotbalul juvenil trebuie să rămână un mediu în care copiii se pot dezvolta sportiv fără ca rezultatul unui meci să fie însoțit de presiuni sau conflicte generate de adulți.

Introducerea cartonașului negru nu este singura modificare sau măsură disciplinară adoptată în fotbalul juvenil. Federația a continuat să publice în 2026 sancțiuni aplicate în urma meciurilor de juniori, inclusiv prin Comisia de Disciplină și Etică.

În paralel, FRF a aprobat în vara acestui an regulamentele aferente competițiilor de juniori pentru sezonul 2026/2027.

Noua procedură mută însă o parte importantă a responsabilității către adulții aflați în jurul terenului. Un meci de copii poate fi oprit definitiv nu din cauza unei abateri comise de un jucător, ci din cauza comportamentului celor care asistă la partidă.

Prin introducerea cartonașului negru, FRF creează un mecanism clar prin care arbitrul poate interveni gradual atunci când incidentele din tribune afectează jocul. Înainte de oprirea definitivă există două oportunități pentru remedierea situației: avertizarea și suspendarea de 10 minute.

Dacă acestea nu au efect, partida nu mai este reluată.

Pentru cluburile de juniori, părinți și spectatori, noua regulă înseamnă că incidentele de la marginea terenului pot avea consecințe directe asupra desfășurării partidei. Responsabilitatea pentru atmosfera de la un meci de copii nu mai privește doar organizatorii și oficialii, ci și comportamentul adulților care îi însoțesc pe tinerii fotbaliști.