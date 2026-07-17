Slovenul Slavko Vinčić a fost desemnat de FIFA să arbitreze finala Cupei Mondiale 2026, care se va disputa duminică pe MetLife Stadium. Centralul în vârstă de 46 de ani va arbitra confruntarea dintre Argentina, condusă de Lionel Messi, și Spania, echipa care îl are în prim-plan pe Lamine Yamal. Vinčić se numără printre cei mai apreciați arbitri ai momentului, după mai multe delegări la cele mai importante competiții internaționale.

Slavko Vinčić se află pe lista arbitrilor FIFA din 2010 și a fost prezent constant la cele mai importante competiții europene și mondiale.

În palmaresul său se regăsesc finala Europa League din 2022 și finala Ligii Campionilor din 2024, iar la Cupa Mondială din Qatar, în 2022, a condus două partide.

La ediția din 2026, slovenul a primit deja trei delegări înaintea ultimului act, iar finala va reprezenta al patrulea său meci la actualul turneu și a șasea apariție la un Campionat Mondial.

În drumul spre finală, Vinčić a fost desemnat și la partida dintre Mexic și Ecuador din optimile competiției, una dintre cele mai disputate confruntări ale turneului.

Meciul, câștigat de mexicani cu 2-0, a fost marcat de numeroase dueluri dure, proteste și momente tensionate între jucători. Arbitrul sloven a fost apreciat pentru modul în care a gestionat jocul și a reușit să păstreze controlul într-o confruntare cu miză ridicată.

Naționala Spaniei a fost arbitrată de mai multe ori de centralul sloven, inclusiv la EURO 2020 și în Liga Națiunilor.

Mai recent, Vinčić s-a aflat la centru în două dintre cele mai importante victorii ale ibericilor la EURO 2024: succesul cu Italia din faza grupelor și semifinala câștigată cu Franța, meci în care Lamine Yamal a înscris unul dintre golurile memorabile ale competiției.

Argentina a fost arbitrată o singură dată de Slavko Vinčić, chiar la debutul Cupei Mondiale din Qatar, în 2022. Atunci, sud-americanii au fost învinși surprinzător de Arabia Saudită cu 2-1, rezultat care a întrerupt seria de 36 de meciuri fără înfrângere a echipei lui Lionel Messi.

Partida a generat numeroase discuții legate de arbitraj, după ce Vinčić a acordat un penalty pentru Argentina încă din primele minute și a arătat toate cele șase cartonașe galbene jucătorilor Arabiei Saudite.

Finala dintre Argentina și Spania reprezintă cea mai prestigioasă delegare din cariera arbitrului sloven. După experiențele acumulate în competițiile UEFA și la turneele finale, Vinčić va avea responsabilitatea de a conduce meciul care va decide noua campioană mondială.