Cine a câștigat și cine a pierdut financiar la Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026 a fost mai mare decât orice turneu de până acum, pentru că mai multe țări participante și mai multe meciuri înseamnă mai mulți ochi pe acțiune - precum și mai multe oportunități de a face bani. Și, pe măsură ce vedetele fotbalistice ale planetei creează momente istorice pe teren, miliarde de dolari sunt generate. Dar nu toată lumea câștigă, scrie BBC.

Suma de bani pe care FIFA, organismul de conducere al fotbalului mondial, o câștigă din Cupa Mondială este astronomică. A generat o sumă record de 7,6 miliarde de dolari din Qatar 2022 și se așteaptă să depășească suma în SUA, Canada și Mexic 2026, în special cu turneul extins la 48 de echipe.

Marion Laboure, strateg senior la Deutsche Bank Research, spune că FIFA este „fără îndoială” principalul câștigător, veniturile sale pe perioada ciclului de patru ani apropiindu-se de 13 miliarde de dolari.

Veniturile FIFA provin din vânzarea de drepturi de difuzare, licențiere și ospitalitate, contracte de sponsorizare și vânzarea de bilete.

„Fifa a intrat și pe piața secundară cu piața sa oficială de revânzare, percepând un comision de 15% atât de la cumpărător, cât și de la vânzător”, adaugă Laboure.

Ar trebui să ne așteptăm la mai multe astfel de evenimente în turneele viitoare, FIFA luând în considerare extinderea turneului încă o dată la 64 de echipe, care ar putea include echipe precum China și India - și miliardele de telespectatori în plus care vin odată cu acesta.

Deși fanii și-au putut îndeplini visele de-o viață, din punct de vedere financiar, acest turneu a fost dificil. Sumele uriașe cheltuite doar pentru a plăti biletele și strategia dinamică de stabilire a prețurilor a FIFA au fost o povară pentru cei mai săraci.

Chiar și președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că „nu ar plăti” când a fost întrebat despre prețul potențial de 1.000 de dolari al unui bilet pentru meciul de deschidere al turneului cu echipa țării sale împotriva selecționatei din Paraguay.

Biletele pentru finala de pe stadionul MetLife din New Jersey au fost oferite oficial la 32.970 de dolari, în timp ce unele bilete revândute au fost listate la peste 2 milioane de dolari.

Președintele FIFA, Infantino, a apărat costurile biletelor, argumentând că acestea sunt în concordanță cu alte evenimente sportive din SUA.

Pe lângă bilete, fanii au fost, de asemenea, presați de zboruri, mâncare și cazare.

Un exemplu care a ajuns în atenția presei a fost creșterea prețurilor biletelor de tren New Jersey Transit. O călătorie cu trenul de 30 de minute până la stadionul MetLife a crescut la 150 de dolari pe periada turneului, de la 12,90 de dolari pentru un bilet dus-întors. Reacțiile negative au dus la reducerea prețurilor, dar acestea au rămas mai mari decât în ​​mod normal.

Deși radiodifuzorii au fost nevoiți să cheltuiască mulți bani pentru a televiza turneul, cifrele de audiență - și sponsorii care doresc ca brandurile lor să fie expuse - înseamnă că este probabil să facă profit și din vânzarea de sloturi publicitare.

FIFA a introdus pauze de hidratare pentru această Cupă Mondială - o mișcare despre care Infantino a spus că este „o chestiune pur sportivă”, fără venituri suplimentare pentru forul de conducere.

Totuși, cele 90 de secunde acordate jucătorilor pentru a consuma lichide au oferit o nouă oportunitate comercială pentru radiodifuzorii și sponsorii care doresc să-și etaleze brandul, în special în SUA, unde fanii sportului american sunt obișnuiți de mult timp ca meciurile să fie jucate efectiv în jurul pauzelor publicitare.

Fox Sports, care se pare că a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile de difuzare din SUA, a introdus intervalele de hidratare ca fiind „sponsorizate de” un brand.

Potrivit experților, un interval publicitar mediu de 30 de secunde pentru Cupa Mondială, difuzat pe Fox, costă între 200.000 și 300.000 de dolari. Acesta a ajuns până la 750.000 de dolari în timpul meciurilor din SUA, în etapele finale. Aceasta înseamnă că reclamele pentru pauzele de hidratare ar putea aduce 250 de milioane de dolari numai în SUA.

Sponsorii oficiali ai Cupei Mondiale plătesc sume exorbitante pentru a-și asocia mărcile cu competiția, dar, fără îndoială, ajung să beneficieze financiar, cu companii precum Adidas și Coca-Cola plasate peste tot.

Marca germană de îmbrăcăminte sport este implicată într-o luptă cu rivalul său de top, Nike, cheltuind aproximativ 50 de milioane de lire sterline pentru reclama lor „legende din curte” cu Lamine Yamal, Jude Bellingham și Lionel Messi.

Cu toate acestea, unele mărci neoficiale s-au confruntat cu încercările FIFA de a se asigura că fanii le văd mai puțin, cum ar fi acoperirea logo-ului Levi's din fața stadionului Levi's din San Francisco.

Reclama principală a Adidas prezintă și o versiune bazată pe AI a lui David Beckham care s-ar putea să nu fi avut timp să participe la filmări în persoană.

Primul sportiv miliardar din Marea Britanie a apărut în atât de multe reclame, de la Home Depot la Bank of America, încât ai putea fi iertat dacă ai uitat ce brand reprezintă de fapt.

Deși și-a pus ghetele în cui în urmă cu mai bine de un deceniu, Beckham continuă să fie imaginea fotbalului american, clubul american pe care îl deține în coproprietate, Inter Miami, fiind estimat a fi cea mai valoroasă franciză din Major League Soccer, 1,45 miliarde de dolari.

Poate că nu a reușit să câștige Cupa Mondială pe teren, dar se poate spune că a câștigat jocul comercial.

Cele 16 orașe gazdă din SUA, Canada și Mexic au primit un aflux de fani și turiști, stimulând ospitalitatea, hotelurile și afacerile locale. Dar, în timp ce scoțienii au băut Boston fără să se lase și au cucerit inima orașului și a locuitorilor săi, unii experți susțin că beneficiile economice pe termen lung ar fi minime.

FIFA a estimat că aproximativ 41 de miliarde de dolari vor fi adăugate economiei globale, dintre care 17 miliarde de dolari ar stimula doar economia SUA, cu 185.000 de locuri de muncă create, majoritatea în industria hotelieră și de cazare.

Cifrele oficiale arată că angajările în pub-urile, barurile și restaurantele din SUA au crescut înainte de turneul din mai, dar boom-ul a fost de scurtă durată.

Cererea așteptată pentru camere de hotel nu s-a materializat, organismele din industrie susținând că ar fi avut rezervări mai mici în orașele gazdă în acest an decât anul trecut.

Pentru hotelierii americani, agitația dinaintea turneului nu a dat roade. Asociația Americană a Hotelurilor și Cazărilor (AHLA) a acuzat FIFA că a rezervat în bloc prea multe camere pentru uz propriu și că a creat o cerere falsă. FIFA a declarat că nu recunoaște acuzația.

Cupa Mondială din 2026 este pe cale să fie cel mai mare eveniment de jocuri de noroc din toate timpurile, cu aproximativ 50 de miliarde de dolari plasați în pariuri - aproximativ 500 de milioane de dolari pariați pe meci, potrivit firmei de servicii financiare Macquarie, care are interese în industria jocurilor de noroc.

Compania spune că acest lucru se datorează în principal extinderii numărului de echipe, ceea ce înseamnă că se vor juca peste 100 de meciuri, față de 64 în 2022.

Flutter Entertainment, care deține Paddy Power, Betfair și Sky Bet, a prognozat că suma plasată în pariuri va fi dublă față de cea din turneul precedent, datorită creșterii din SUA și, de asemenea, din Brazilia.

Chad Beynon, analist la Macquarie, a declarat că pariurile live au preluat controlul față de pariurile tradiționale de dinaintea meciului. „Acum, totul se rezumă la a reacționa la ceea ce vezi pe teren, la a-ți ajusta opiniile. În timp ce înainte era un fel de „stai, urmărește, așteaptă” - trebuia să-ți plasezi pariul înainte de meci”, spune el.

Pariurile sportive în SUA sunt încă o industrie relativ nouă. Până în 2018, pariurile sportive erau legale doar în Nevada, orașul Las Vegas, dar o hotărâre a Curții Supreme a deschis calea pentru ca multe state să le legalizeze.

Cu toate acestea, există încă unele state în care acestea rămân ilegale, inclusiv California și Texas. În aceste zone a existat o implicare puternică în piețele de predicții - o industrie în creștere rapidă, de miliarde de dolari, populară în rândul tinerilor - care nu sunt clasificate drept jocuri de noroc, ceea ce înseamnă că pot fi folosite pentru a plasa pariuri sportive, indiferent de statul în care se află cineva.