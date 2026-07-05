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Cum reziști pe caniculă. Trucurile pentru haine, mâncare și hidratare ale unui șofer cu experiență în temperaturi extreme

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Cum reziști pe caniculă. Trucurile pentru haine, mâncare și hidratare ale unui șofer cu experiență în temperaturi extremeCaniculă. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Valurile de caniculă din această vară îi obligă pe tot mai mulți oameni să își schimbe rutina zilnică pentru a evita epuizarea provocată de temperaturile ridicate. Unul dintre cei care cunosc cel mai bine efectele caniculei este Joel Reyez, șofer UPS din California, care lucrează de peste 23 de ani în condiții extreme și spune că supraviețuirea unei zile toride depinde de câteva reguli simple legate de îmbrăcăminte, alimentație și hidratare, potrivit WSJ.

Haine care răcoresc corpul

Potrivit lui Reyez, alegerea hainelor este esențială. Acesta folosește șepci, mâneci și prosoape fabricate din materiale speciale cu efect de răcire, activate prin umezire cu apă rece.

Accesoriile sunt păstrate într-o ladă frigorifică cu gheață și sunt schimbate pe parcursul zilei, pentru a menține temperatura corpului cât mai scăzută.

Chiar dacă astfel de echipamente profesionale nu sunt la îndemâna tuturor, specialiștii recomandă haine lejere, din materiale naturale sau textile tehnice care elimină rapid transpirația, în culori deschise și cu croieli largi. O șapcă sau o pălărie poate reduce considerabil expunerea directă la soare.

Ce este bine să mănânci pe caniculă

Șoferul american spune că mesele grele sunt cea mai proastă alegere în zilele foarte călduroase. Preparatele bogate în grăsimi, precum pizza, burgerii sau cartofii prăjiți, solicită suplimentar organismul și accentuează senzația de disconfort.

În schimb, el preferă un sandviș cu carne de curcan și multe legume proaspete, precum roșii, castraveți și salată verde.

Un aliment pe care îl recomandă în mod special sunt castraveții murați. Aceștia conțin sodiu și cantități mici de potasiu, electroliți care contribuie la refacerea sărurilor minerale pierdute prin transpirație.

De asemenea, fructele bogate în apă, în special pepenele verde, sunt excelente pentru hidratare și pot completa gustările din timpul zilei.

Borcan cu murături

Borcan cu murături. Sursa foto: pixabay

Hidratarea începe înainte să apară setea

Una dintre cele mai importante lecții învățate de-a lungul anilor este că apa trebuie consumată constant, nu doar atunci când apare senzația de sete.

Reyez spune că în zilele foarte călduroase poate ajunge să consume până la 20 de sticle de apă, alternând apa simplă cu băuturi sau suplimente care conțin electroliți. Specialiștii recomandă aceeași strategie: hidratare în cantități mici și regulate pe tot parcursul zilei, fără a aștepta instalarea deshidratării.

Chiar și câteva minute de răcoare contează

După ani întregi în care a condus vehicule fără aer condiționat, șoferul spune că simplul fapt de a beneficia de câteva minute de aer rece între opriri îi reduce semnificativ oboseala.

În lipsa unui spațiu climatizat, orice pauză petrecută la umbră sau într-o încăpere răcoroasă poate ajuta organismul să își reducă temperatura și să prevină epuizarea termică.

Experiența sa confirmă recomandările medicilor: în perioadele de caniculă, combinația dintre îmbrăcăminte adecvată, mese ușoare, hidratare constantă și pauze regulate la răcoare reprezintă cea mai eficientă metodă de protecție împotriva efectelor temperaturilor extreme.

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