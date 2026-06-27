Când scapă România de caniculă. Noi informații de la ANM

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat că episodul de caniculă extremă va continua duminică, luni și marți, perioadă în care temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. Potrivit acesteia, din seara zilei de marți sunt așteptate o răcire accentuată și fenomene de instabilitate atmosferică, în special în zonele de deal și de munte.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie a declarat că temperaturile vor continua să crească în următoarele zile, iar cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul, nordul și centrul țării, unde este în vigoare Cod roșu de caniculă.

„De mâine, temperaturile vor fi în creștere. Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va putea deși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Și nopțile vor fi cu valori de temperaturi minime mai mari, între 17 până la 25°C.

Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării”, a declarat directorul ANM, la Digi24.

Elena Mateescu a afirmat că valorile resimțite de organism vor fi considerabil mai ridicate decât cele înregistrate oficial, din cauza nivelului ridicat de umezeală. Totodată, ea a făcut referire la recordurile istorice de temperatură din luna iunie, care ar putea fi egalate în timpul acestui episod de caniculă.

„Temperatura resimțită de corpul uman cu siguranță va putea depăși 40-45°C. Menționăm faptul că aceste valori estimate de modele și care fac obiectul ariei avertizate de cod roșu, se vor înregistra la o umbră, context în care, cu siguranță, pe un fond de umezeală destul de ridicat, vom resimți, așa cum spuneam, valori cu mult peste ceea ce vom măsura. Aș menționa temperatura maximă absolută înregistrată în luna iunie, în România, de 42°C la ora Oravița în data de 29.06.1938, iar în Capitală maxima absolută a lunii iunie 40,3°C, în data de 20.06.1918. Iată că este posibil ca mai ales duminică, luni și marți este posibil să atingem vârful acestui episod la foarte multe stații să ne apropiem de recordurile absolute ale unui final de lună iunie în țara noastră”, a adăugat directorul ANM.

După perioada cu temperaturi extreme, vremea va intra într-un proces de răcire. Directorul ANM a declarat că, începând din seara zilei de marți, instabilitatea atmosferică va deveni tot mai accentuată, în special în zonele montane și deluroase.

„Trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperaturi, la cel mult 31 -32°C.”, a mai declarat directorul ANM.

Meteorologii au anunțat sâmbătă extinderea avertizării Cod roșu de caniculă. Duminică, avertizarea este valabilă pentru 16 județe: Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani.

Începând de luni, avertizarea Cod roșu se extinde în aproape întreaga țară. Excepție fac județele Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași, unde rămâne în vigoare Codul portocaliu.

Meteorologii au anunțat că în zonele aflate sub Cod roșu sunt estimate temperaturi maxime între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade.

Avertizarea Cod roșu este valabilă până la 1 iulie, ora 10:00. Totodată, meteorologii au anunțat că în după-amiaza și seara zilei de marți gradul de instabilitate atmosferică va crește, în special în regiunile de deal și de munte.