Ministerul Sănătății a solicitat, sâmbătă, activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale generate de caniculă, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod roșu, portocaliu și galben pentru cea mai mare parte a țării. Autoritățile sanitare și serviciile de ambulanță sunt chemate să își adapteze intervențiile în contextul temperaturilor care vor ajunge până la 41 de grade.

În contextul noilor avertizări de caniculă, Ministerul Sănătății a cerut instituțiilor din sistemul medical să ia măsuri pentru reducerea riscurilor asupra populației.

Serviciile de ambulanță trebuie să își pregătească echipajele și să suplimenteze intervențiile în zonele unde solicitările cresc pe fondul temperaturilor ridicate.

Totodată, Direcțiile de Sănătate Publică au fost solicitate să verifice modul în care unitățile medicale sunt pregătite pentru această perioadă. Verificările vizează existența stocurilor de medicamente pentru urgențe, în special a tratamentelor necesare pacienților afectați de caniculă, dar și disponibilitatea personalului medical.

Ministerul recomandă populației să respecte sfaturile medicilor, să evite expunerea îndelungată la soare, să prevină deshidratarea și să limiteze activitățile fizice desfășurate în aer liber în orele cu temperaturi foarte ridicate.

ANM a emis o nouă avertizare Cod roșu valabilă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, care va afecta Bucureștiul și alte 35 de județe.

Potrivit meteorologilor, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi afectate de un val de căldură excepțional, cu temperaturi apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie.

Maximele vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade.

Pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu.

Valul de căldură va continua și în aceste regiuni, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor varia între 32 de grade în Delta Dunării și 38 de grade în restul zonelor, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

ANM mai precizează că în după-amiaza și seara zilei de marți instabilitatea atmosferică va începe să crească, în special în regiunile de deal și de munte.

Pe lângă avertizarea valabilă de la începutul săptămânii viitoare, Administrația Națională de Meteorologie a emis și un Cod roșu de caniculă pentru intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, care vizează 16 județe.

Meteorologii anunță că în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi înregistrate temperaturi extrem de ridicate, apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi foarte accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Valorile maxime vor ajunge între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei temperaturile pot urca până la 39-40 de grade. Totodată, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade.

Sub avertizarea Cod roșu se află județele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani.

În celelalte regiuni ale țării sunt în vigoare avertizări Cod portocaliu și Cod galben, în funcție de intensitatea valului de căldură.

Și Capitala va resimți o intensificare treptată a caniculei în următoarele zile.

În intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00, municipiul București se află sub Cod galben. Sunt prognozate temperaturi maxime de 32-34 de grade, iar minimele vor coborî la 18-20 de grade. Cerul va fi predominant senin, vântul va sufla slab și moderat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

În perioada 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, Capitala intră sub Cod portocaliu. Meteorologii estimează o accentuare a valului de căldură, cu temperaturi maxime în jurul a 36 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade.

De luni, 29 iunie, până miercuri, 1 iulie, Bucureștiul va fi vizat de Codul roșu de caniculă.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor urca până la 39 de grade, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Cerul va rămâne în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Nici pe timpul nopții valorile termice nu vor coborî semnificativ, fiind estimate minime între 20 și 23 de grade, ceea ce înseamnă că și în Capitală se vor înregistra nopți tropicale.

Astfel, Bucureștiul va traversa toate nivelurile de avertizare emise de meteorologi într-un interval de numai câteva zile: Cod galben, urmat de Cod portocaliu, iar apoi Cod roșu, în contextul unui episod de caniculă extremă care va afecta mare parte din România.