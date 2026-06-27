București intră sub Cod roșu de caniculă. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că valul de căldură se va intensifica în București în următoarele cinci zile. Capitala va trece succesiv prin avertizări Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade până la mijlocul săptămânii viitoare.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00, în București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 34 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 18 și 20 de grade, fiind prognozată o noapte tropicală.

În perioada 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări slabe și moderate. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 36 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.

Conform ANM, de luni, 29 iunie, ora 10:00, până miercuri, 1 iulie, ora 10:00, căldura va continua să se intensifice în Capitală. Disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, cerul va rămâne în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

În acest interval, temperaturile maxime vor atinge 39 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade.

Municipiul București se va afla sub avertizare Cod galben în intervalul 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00, apoi sub Cod portocaliu între 28 iunie, ora 10:00 și 29 iunie, ora 10:00. Ulterior, în perioada 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, Capitala va intra sub incidența unui Cod roșu de caniculă.

ANM a anunțat noi avertizări de caniculă extremă pentru România, valabile începând de duminică. Codul roșu va fi instituit în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile vor ajunge la 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade.

În același interval, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei se vor afla sub Cod portocaliu, unde maximele vor varia între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat.

În intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, avertizarea Cod roșu va fi extinsă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana.

Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade, ceea ce va menține disconfortul termic ridicat inclusiv pe timpul nopții. Pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei va fi în vigoare un Cod portocaliu în aceeași perioadă.

În aceste regiuni, valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile maxime vor varia între 32 de grade în Delta Dunării și 38 de grade în restul zonelor.