Canicula se extinde în toată țara. 16 județe intră sub Cod portocaliu

Canicula se extinde în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat avertizări Cod portocaliu și Cod galben de caniculă valabile sâmbătă în întreaga țară. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în 16 județe, iar de duminică avertizările vor fi înăsprite, inclusiv prin emiterea unui Cod roșu pentru mai multe regiuni.

ANM a anunțat că avertizarea Cod portocaliu este valabilă pentru județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

În aceste zone se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, caniculă și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor ajunge la 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei, iar în Câmpia de Vest se vor înregistra între 38 și 39 de grade. Meteorologii anunță și o noapte tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 22 de grade.

Pentru toate celelalte județe ale țării, ANM a emis o avertizare Cod galben de caniculă.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse, în general, între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal.

Temperaturile minime vor fi, în general, între 17 și 20 de grade. Avertizările intră în vigoare sâmbătă, la ora 10:00, și sunt valabile până duminică, la ora 10:00.

ANM a anunțat că, începând de duminică dimineață, vor intra în vigoare noi avertizări Cod roșu, Cod portocaliu și Cod galben de caniculă. Codul roșu va fi valabil în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile pot ajunge la 39-40 de grade. Și în aceste zone sunt prognozate nopți tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei va fi în vigoare un Cod portocaliu. Canicula va continua să se manifeste, fiind prognozate disconfort termic accentuat și depășirea pragului critic al indicelui temperatură-umezeală.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat. Minimele nocturne se vor situa, în general, între 17 și 22 de grade. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei, meteorologii au emis Cod galben.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Minimele se vor încadra între 19 și 21 de grade, însă pe litoral și în Delta Dunării valorile pot urca până la 23-24 de grade.