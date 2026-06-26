Regatul Unit a înregistrat vineri, 26 iunie, un nou record de temperatură pentru luna iunie, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul unui val de căldură excepțional care afectează mare parte din Europa.

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, temperatura a atins provizoriu 36,9 grade Celsius la Wattisham, în comitatul Suffolk, depășind recordurile stabilite în zilele precedente.

Noua valoare reprezintă cel mai ridicat nivel măsurat vreodată în Regatul Unit în luna iunie, însă urmează să fie validată oficial prin procedurile standard ale Met Office.

Recordul anterior pentru această lună, de 35,6 grade Celsius, data din 1957 și fusese egalat în 1976, înainte de a fi depășit în această săptămână.

Valul de căldură a rescris statisticile meteorologice în doar câteva zile. Miercuri, temperatura de 36,1 grade Celsius înregistrată la Gosport, în Hampshire, a depășit recordul istoric pentru luna iunie. Joi, maxima a urcat la 36,7 grade Celsius, iar vineri a fost depășită din nou, ajungând la 36,9 grade Celsius în Suffolk.

Meteorologii britanici au subliniat că este pentru prima dată când recordul de temperatură al lunii iunie este depășit trei zile la rând, fenomen considerat neobișnuit chiar și în contextul schimbărilor climatice.

Met Office a emis avertizări roșii pentru temperaturi extreme în sud-estul Angliei, acestea fiind menținute pentru a treia zi consecutiv.

Instituția a precizat că milioane de persoane sunt expuse unui risc crescut din cauza temperaturilor foarte ridicate și a umidității accentuate, care împiedică răcirea organismului inclusiv pe timpul nopții.

Autoritățile britanice au recomandat populației să evite deplasările în intervalele cele mai călduroase ale zilei, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție specială persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni cronice.

De asemenea, au fost semnalate perturbări ale transportului feroviar și rutier, iar unele școli și-au modificat programul din cauza condițiilor meteo extreme.

Regatul Unit nu este singura țară afectată. Valul de căldură s-a extins în mare parte din Europa Occidentală, unde Franța, Spania, Italia, Germania și Elveția au raportat, la rândul lor, temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna iunie.

În Franța au fost emise numeroase alerte de caniculă, iar serviciile medicale au raportat o creștere a solicitărilor.

În Spania s-au înregistrat temperaturi de peste 43 de grade Celsius în unele regiuni, în timp ce Elveția a consemnat cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în luna iunie.

Met Office arată că temperaturile considerate odinioară excepționale devin tot mai frecvente pe fondul încălzirii globale provocate de activitatea umană.

Profesorul Stephen Belcher, cercetător-șef al instituției, a explicat că episoadele de căldură extremă vor deveni mai dese și mai intense în viitor, în special în sud-estul Regatului Unit.

O analiză publicată de grupul internațional World Weather Attribution susține că astfel de temperaturi ar fi fost aproape imposibile în urmă cu câteva decenii fără influența schimbărilor climatice generate de emisiile de gaze cu efect de seră.

Cercetătorii estimează că actualul episod de caniculă este cu câteva grade mai intens decât ar fi fost într-un climat neafectat de încălzirea globală.