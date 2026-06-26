Prognoză ANM alarmantă pentru Capitală. Cât de cald va fi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru București pentru ultimele zile ale lunii iunie, anunțând persistența și intensificarea valului de căldură.

Vineri până sâmbătă la ora 10, valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Sâmbătă, valul de căldură va continua, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 grade.

Luni, valul de căldură va continua să se intensifice. Temperatura maximă va fi de 38…39 de grade, iar cea minimă de 19…22 grade. Indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Marți, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade.

Sâmbătă – mesaj de informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic.

– mesaj de informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă și disconfort termic. 26 iunie, ora 10 – 27 iunie, ora 10 – cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

– cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. 27 iunie, ora 10 – 28 iunie, ora 10 – cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

– cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. 28 iunie, ora 10 – 29 iunie, ora 10 – cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat.

ANM recomandă precauție sporită în această perioadă, în special persoanelor vulnerabile.