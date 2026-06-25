Canicula pune stăpânire pe România. Prognoza meteo actualizată

Canicula pune stăpânire pe România. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că România intră, la finalul lunii iunie, sub influența unei mase de aer tropical care va aduce temperaturi de până la 40 de grade Celsius, nopți tropicale și un disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis deja avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă, în timp ce valul de căldură care a afectat vestul Europei se deplasează spre țara noastră.

În intervalul 20-24 iunie 2026, vestul și sud-vestul Europei au fost afectate de un val puternic de căldură. În Spania a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură din acest episod, de 44,8 grade Celsius, măsurată pe 22 iunie în localitatea Andujar.

Și Franța a stabilit un nou record. Pe 24 iunie, indicatorul termic național a ajuns la 30 de grade Celsius, depășind valorile înregistrate în verile 2003 și 2019. Odată cu pătrunderea unui aer mai rece dinspre Oceanul Atlantic, masa de aer saharian este împinsă spre centrul și sudul Europei, urmând să se poziționeze deasupra României.

Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica treptat. Primele regiuni afectate vor fi vestul, nord-vestul și centrul țării. Vineri sunt prognozate temperaturi de 36-37 de grade Celsius, sâmbătă maximele vor ajunge la 37-38 de grade, iar duminică se vor apropia de 39 de grade.

În restul țării, sfârșitul de săptămână va aduce trecerea de la vreme călduroasă la caniculă, cu temperaturi de peste 35 de grade în zonele de câmpie și podiș.

Disconfortul termic se va accentua, inițial în Câmpia de Vest și local în Câmpia Română, apoi în aproape toate regiunile. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite vor depăși 37 de grade Celsius.

Potrivit modelului global european utilizat de meteorologi, vârful acestui episod de caniculă va fi atins luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie.

În cea mai mare parte a țării, maximele vor depăși 35 de grade Celsius, iar în vest, nord-vest, pe arii restrânse din centru și izolat în sud și est, termometrele pot indica până la 40 de grade.

În contextul evoluției fenomenelor, Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări oficiale de vreme severă.

Pentru joi, 25 iunie, este în vigoare un Cod Galben de caniculă pentru cea mai mare parte a țării.

Începând de vineri, 26 iunie, Codul Galben se va extinde la nivelul întregii țări. Totodată, meteorologii au emis un Cod Portocaliu pentru județele din Crișana, Maramureș, nordul Banatului și vestul și nord-vestul Transilvaniei, unde sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate și un disconfort termic accentuat.