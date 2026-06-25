Canicula se extinde în Europa. România intră sub cod portocaliu

Canicula se extinde și continuă să afecteze mai multe state europene, provocând sute de decese și măsuri de urgență în mai multe țări. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 morți asociate temperaturilor extreme, potrivit AFP, în timp ce Franța a închis aproximativ 3.600 de școli din cauza căldurii. Meteorologii avertizează că valul de aer fierbinte avansează spre estul continentului, iar România intră vineri sub avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă.

Ministerul Sănătății din Spania a publicat un bilanț provizoriu care indică 212 decese asociate caniculei, în cea de-a patra zi consecutivă de temperaturi extreme.

Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce sunt centralizate datele din întreaga țară.

Pe lângă decesele provocate direct de căldură, autoritățile spaniole au raportat și cel puțin 20 de persoane înecate în mare sau în râuri, în timp ce încercau să se răcorească.

Meteorologii spanioli arată că zilele de luni și marți au fost cele mai fierbinți zile de iunie înregistrate vreodată în țară.

Temperatura medie la nivel național a fost cu 7,1 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă, raportat la datele colectate începând din anul 1950. În numeroase regiuni, maximele au depășit 45 de grade Celsius, iar media temperaturilor maxime la nivel național a trecut de 38 de grade.

Nici pe timpul nopții temperaturile nu au scăzut semnificativ, valorile rămânând constant peste 25 de grade Celsius.

Meteorologii precizează însă că în mai multe regiuni temperaturile încep să revină treptat spre normal, inclusiv în Madrid, unde valorile sunt în prezent cu aproximativ 10 grade mai mici decât cele înregistrate în zilele precedente.

Meteorologii francezi au emis avertizări cod roșu și cod portocaliu pentru aproape întreg teritoriul țării, în condițiile în care temperaturile sunt așteptate să ajungă din nou în jurul valorii de 40 de grade Celsius.

În acest context, autoritățile au decis închiderea a aproximativ 3.600 de școli. Totodată, serviciile de urgență raportează o creștere cu 10% a numărului de solicitări comparativ cu perioadele obișnuite.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua să afecteze cea mai mare parte a continentului și se va extinde în zilele următoare către estul Europei.

Valul de căldură se intensifică și în România. Pentru ziua de vineri sunt în vigoare avertizări cod galben și cod portocaliu, iar temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius în vestul țării. În București este prognozată o maximă de 34 de grade.

Codul galben de vreme călduroasă este valabil în intervalul 12:00 – 21:00 și vizează Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și local Transilvania, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Tot vineri, codul portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat va afecta județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

În aceste zone, maximele se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Câmpia de Vest.