Fostul ministru spaniol al Transporturilor, José Luis Ábalos, considerat un personaj cheie în ascensiunea la putere a premierului Pedro Sánchez și fostă mână dreaptă a acestuia, a fost condamnat luni la 24 de ani de detenție pentru infracțiuni de corupție. Decizia a fost anunțată oficial de Tribunalul Suprem de la Madrid, transmite agenția AFP.

Instanța a precizat, printr-un comunicat de presă, că fostul ministru José Luis Ábalos a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare, în timp ce fostul său consilier, Koldo García, a fost condamnat la 19 ani de detenție. Ambele sentințe au fost dictate pentru infracțiuni de apartenență la un grup infracțional, corupție, deturnare de fonduri publice și trafic de influență. În prezent, cei doi foști oficiali se află în stare de detenție provizorie.

José Luis Ábalos, Koldo García și omul de afaceri Víctor de Aldama au fost trimiși în judecată sub acuzația de corupție privind achiziția a milioane de măști sanitare în timpul pandemiei de COVID-19, precum și pentru alte nereguli administrative. Verdictul a fost adoptat în unanimitate de magistrații Tribunalului Suprem. Instanța a concluzionat că cei trei inculpați au format un grup infracțional organizat, cu o structură clară de împărțire a atribuțiilor, prin care au comis infracțiuni grave de corupție.

Potrivit actului de acuzare, în schimbul atribuirii preferențiale a contractelor publice, fostul ministru Ábalos a obținut beneficii materiale și personale directe. Printre acestea se numără plăți lunare în bani, vacanțe plătite pentru familia sa, favoruri pentru diverse persoane și achitarea unor servicii de prostituție.

În cadrul aceluiași proces, omul de afaceri Víctor de Aldama a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani și jumătate de închisoare cu suspendare, beneficiind de reducerea regimului de detenție în schimbul cooperării sale cu procurorii și anchetatorii spanioli.

Înainte de izbucnirea acestui scandal de corupție, José Luis Ábalos reprezenta una dintre cele mai puternice figuri din cadrul Partidului Socialist (PSOE), unde deținea funcția de secretar general, fiind esențial în strategia care l-a adus pe Pedro Sánchez la conducerea Guvernului.

În timpul declarațiilor date în fața instanței, omul de afaceri Víctor de Aldama a susținut că premierul Pedro Sánchez ar fi fost liderul acestei structuri și a afirmat că Partidul Socialist a beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul comisioanelor încasate din contracte.

Premierul Pedro Sánchez, care se află sub presiunea politică a opoziției de la Madrid, a negat în mod constant existența oricărei legături între structurile de conducere ale partidului său și activitățile celor trei inculpați. Șeful Executivului spaniol a respins, de asemenea, acuzațiile privind utilizarea fondurilor frauduloase de către PSOE și a declarat că nu a avut cunoștință despre operațiunile ilegale derulate de fostul său ministru al Transporturilor.