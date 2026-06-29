Spania se apropie de încheierea unuia dintre cele mai ample programe de regularizare a migranților fără acte din istoria sa recentă, iar autoritățile au primit peste 900.000 de cereri înaintea termenului-limită de 30 iunie, potrivit publicației Politico.

Numărul solicitărilor îl depășește cu mult pe cel estimat inițial de guvern, care anticipase aproximativ 500.000 de beneficiari.

Programul, aprobat de executivul condus de premierul Pedro Sánchez în luna aprilie, permite obținerea unui permis de ședere și de muncă reînnoibil pentru persoanele care locuiesc în Spania de cel puțin cinci luni și nu au antecedente penale.

Măsura este considerată una dintre cele mai importante inițiative privind migrația adoptate în ultimii ani în Uniunea Europeană.

Potrivit autorităților spaniole, până la jumătatea lunii iunie fuseseră înregistrate peste 900.000 de solicitări. Dintre acestea, aproximativ 360.000 de persoane primiseră deja permise provizorii de muncă și de ședere, care le permit să intre legal pe piața muncii până la finalizarea procesării dosarelor.

Programul își are originea într-o inițiativă cetățenească lansată în 2024 și susținută de peste 700.000 de cetățeni spanioli. Demersul a beneficiat și de sprijinul a sute de organizații umanitare, al mediului de afaceri și al Bisericii Catolice, care au susținut că integrarea persoanelor deja prezente în țară este mai eficientă decât menținerea acestora într-o situație de ilegalitate.

Guvernul a acordat solicitanților puțin peste trei luni pentru depunerea documentelor necesare, iar termenul-limită expiră pe 30 iunie.

Premierul Pedro Sánchez a argumentat că programul recunoaște contribuția persoanelor care muncesc deja în economia spaniolă și care, în multe cazuri, desfășoară activități esențiale fără a beneficia de protecție legală.

Executivul consideră că regularizarea poate reduce economia subterană, poate crește încasările fiscale și poate facilita integrarea socială a migranților aflați deja pe teritoriul țării.

Totuși, măsura a generat controverse pe scena politică internă. Partidul Popular, principala formațiune de opoziție, și partidul de extremă dreapta Vox au contestat decretul regal prin care a fost introdus programul.

În luna mai, Curtea Supremă a Spaniei a respins însă solicitarea de suspendare provizorie a decretului, permițând continuarea procesului de regularizare.

Programul de legalizare este implementat într-un moment în care Uniunea Europeană adoptă o abordare mai restrictivă în domeniul migrației.

La începutul lunii iunie, statele membre au finalizat reforma amplă a sistemului european de migrație și azil. Noile reguli urmăresc accelerarea procedurilor de returnare pentru solicitanții de azil respinși, consolidarea controalelor la frontiere și posibilitatea înființării unor centre de returnare în afara Uniunii Europene.

Mai multe state, printre care Danemarca, Austria, Grecia, Germania și Țările de Jos, susțin implementarea rapidă a acestor centre.

În schimb, guvernul spaniol și-a exprimat oficial rezervele față de noua orientare europeană. Într-o scrisoare adresată reprezentanților permanenți ai statelor membre, Madridul a invocat probleme juridice, diplomatice și operaționale legate de centrele externe de returnare și a cerut ca viitoarele politici europene privind migrația să respecte pe deplin dreptul internațional și legislația Uniunii Europene.

Finalizarea programului de regularizare reprezintă un moment important atât pentru autoritățile spaniole, cât și pentru dezbaterea europeană privind gestionarea migrației. În timp ce Bruxellesul promovează măsuri mai stricte pentru controlul frontierelor și returnarea migranților fără drept de ședere, Spania mizează pe integrarea persoanelor care trăiesc deja și contribuie la economia țării.

Rezultatele programului vor fi urmărite atent de celelalte state membre, într-un context în care politicile privind migrația continuă să reprezinte unul dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda Uniunii Europene.