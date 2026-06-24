O decizie majoră luată de un judecător federal din Statele Unite ale Americii dă peste cap una dintre cele mai dure tactici de combatere a imigrației ilegale, informează AFP.

Magistratul a interzis autorităților americane să mai efectueze arestări în incinta tribunalelor de imigrație. Această practică devenise un simbol al măsurilor drastice adoptate de guvernul de la Washington pentru îndepărtarea persoanelor fără documente legale de pe teritoriul american.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, pe parcursul anului trecut, agenții din cadrul poliției anti-imigrație, cunoscuți sub acronimul ICE, au fost prezenți în mod regulat în fața instanțelor judecătorești. Aceștia interceptau solicitanții de azil care se prezentau la tribunal în urma unor convocări oficiale destinate analizării dosarelor lor.

Această strategie a creat o situație extrem de dificilă pentru migranți, care s-au văzut prinși într-o adevărată capcană legală. Ei aveau de ales între a veni la audieri, riscând o arestare imediată, și a lipsi de la proces, fapt care reprezintă în cele mai multe situații o infracțiune ce atrage automat expulzarea.

Hotărârea a fost pronunțată marți la San Francisco de către judecătorul federal P. Casey Pitts și are o aplicabilitate extinsă la nivelul întregii țări. Magistratul a concluzionat că această metodă este una arbitrară și că încalcă în mod direct legislația referitoare la procedura administrativă, cea care reglementează limitele de acțiune ale agențiilor guvernamentale.

În motivarea sa, judecătorul a criticat dur modul de acțiune al instituțiilor statului, reproșând autorităților faptul că „nu au adus explicaţii rezonabile” care să poată justifica o asemenea conduită.

De cealaltă parte, reprezentanții guvernamentali au încercat să apere legalitatea acestor măsuri stricte în fața instanței. Consilierul juridic al Departamentului de Securitate Internă a susținut în fața judecătorului că un imigrant care face obiectul unei decizii de expulzare ar trebui reținut în condiții similare cu cele ale unui inculpat declarat vinovat pentru comiterea unei infracțiuni.

Reacțiile la nivel politic după aflarea verdictului nu au întârziat să apară, oficialii guvernamentali transmițând mesaje dure în spațiul public. „Faptul că un judecător decide altfel relevă pur şi simplu un activism judiciar în serviciul unei politici antiamericane a frontierelor deschise”, a fost reacția publicată de James Percival pe rețeaua socială X.

În prezent, programul politic promovat de administrația Trump se bazează pe rețineri și deportări în masă ale persoanelor aflate ilegal în țară. Deși opoziția acuză constant executivul că își depășește atribuțiile prevăzute de lege, planul guvernamental se lovește periodic de blocaje în instanță, judecătorii argumentând adesea că persoanele vizate au dreptul legal de a-și exprima apărările.