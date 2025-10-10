Viața la azil. Cât plătesc bătrânii pe lună în centrele de îngrijire private

Anual, numeroși bătrâni din România sunt internați în centre de îngrijire private, unde primesc sprijin medical și asistență permanentă. În București și în Ilfov, prețurile variază semnificativ, în funcție de condiții, facilități și gradul de dependență al beneficiarului.

În prezent, tarifele lunare pornesc de la aproximativ 3.500 de lei pentru persoanele autonome, care nu au nevoie de îngrijire medicală constantă. În această sumă sunt incluse, de regulă, cazarea, mesele zilnice, supravegherea personalului de specialitate și activitățile recreative.

În centrele de lux, tarifele sunt mult mai mari, iar bătrânii au acces la ateliere de creație, coafor, spații de recreere și săli de gimnastică. Este și cazul unui azil din București, unde cei internați pot merge la piscină sau la SPA.

„Camera triplă 5.500, dublă 6.500 și cea single este 8.900 de lei. Indiferent de pachetul ales, cei internați au acces la toate facilitățile puse la dispoziție în centrul nostru. Avem mai mulți medici care vin la vizită. Cererea este mare pentru centrul nostru de îngrijire”, ne-a spus Florin Iorguș, proprietarul unui centru de îngrijire pentru bătrâni din București.

Pentru pacienții care necesită asistență permanentă, terapie de recuperare sau îngrijire specializată, costurile pot depăși 9.000 de lei pe lună. Centrele care oferă servicii premium, camere individuale, supraveghere medicală non-stop și terapie fizică ori cognitivă pot ajunge chiar și la 6.000 de lei lunar.

În unele unități, tariful se calculează zilnic, în funcție de pachetul ales, pornind de la aproximativ 160 de lei pe zi. Aceste centre oferă, de obicei, servicii complexe — de la evaluări medicale periodice și consiliere psihologică, până la alimentație personalizată și programe de socializare.

Situația în alte orașe

În Cluj-Napoca, îngrijirea într-un centru privat costă, de regulă, între 4.500 și 7.000 de lei pe lună. În Brașov, pachetele de bază pornesc de la 3.500 de lei și pot ajunge la 8.000 de lei.

În unele cazuri, aparținătorii sunt nevoiți să suporte și alte cheltuieli pe lângă tariful standard. Este vorba despre servicii medicale suplimentare, tratamente speciale, materiale de igienă sau activități recreative personalizate, care nu sunt incluse în pachetul de bază. Aceste costuri pot varia semnificativ de la un centru la altul și depind de nevoile specifice ale fiecărui pacient.