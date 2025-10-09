Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi înghețate și în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declanșat o dezbatere aprinsă în coaliția de guvernare după ce a cerut înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026. Premierul a prezentat date care arată o situație economică dificilă, motiv pentru care România nu ar putea susține noi majorări ale veniturilor, potrivit știripesurse.ro.

Ilie Bolojan a precizat că, cel mai probabil, nu vor exista fonduri pentru creșterea salariilor și pensiilor în 2026. În cazul în care această propunere gândită de Ilie Bolojan va fi pusă în aplicare, veniturile bugetarilor, pensiile și salariul minim vor rămâne la nivelul anului 2024.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a declarat Ilie Bolojan.

O asemenea măsură ar reprezenta o puternică lovitură pentru pensionari și angajații din sectorul public, mai ales în condițiile în care taxele și TVA-ul au fost majorate, iar veniturile nu reușesc să țină pasul cu scumpirile.

Șeful Guvernului a subliniat că măsura este esențială pentru a ține sub control deficitul bugetar, în contextul în care România are obligația de a reduce deficitul bugetar la aproape 6% până în 2026.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că salariile bugetarilor și pensiile au fost plafonate, iar creșterile vor fi posibile doar dacă deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB până la sfârșitul anului următor.

Ilie Bolojan a precizat că majorările de salarii și pensii trebuie să fie sustenabile pe termen lung, altfel există riscul de a crea dezechilibre pentru „măsuri care la prima vedere par atractive, dar care, mai devreme sau mai târziu, sunt contrazise de realitatea economică”.

Premierul a adăugat că deciziile privind veniturile bugetarilor trebuie să fie corelate cu resursele disponibile în buget și cu dinamica pieței muncii.