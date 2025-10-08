Avertisment CFA România: TVA ar putea ajunge la 24% în 2026

Majorarea TVA-ului ar putea deveni o certitudine în 2026, deoarece România riscă să revină la o cotă de 24%, potrivit unei analize publicate de Asociația CFA România. Vicepreședintele organizației, Alexandra Smedoiu, a avertizat că statul va continua să recurgă la măsuri rapide de creștere a veniturilor fiscale, iar o nouă majorare a taxei pe valoarea adăugată este „foarte probabilă”.

La conferința de prezentare a raportului „FY2026 Macroeconomic Outlook”, Alexandra Smedoiu a explicat că, din cauza reducerilor limitate la cheltuielile publice și a nevoii urgente de venituri suplimentare pentru buget, guvernul se îndreaptă spre noi majorări de taxe, dintre care cea mai probabilă este cea a TVA.

”Cota de TVA de 21% ne pune fix la media UE, dar sunt şi ţări care au 24%. Am avut şi noi cota aceasta, deci încă o creştere la TVA, aş spune nu doar că nu e imposibilă, ci aş spune chiar că este probabilă.”, a precizat vicepreședintele CFA România.

Smedoiu a explicat că taxele indirecte, precum TVA și accizele, oferă statului posibilitatea de a colecta venituri mai rapide și mai consistente. Totuși, această abordare are avea efecte secundare semnificative, întrucât creșterea TVA ar însemna scumpiri în lanț și accelerarea inflației.

Potrivit specialiștilor CFA România, inflația ridicată va continua și în 2026, amplificată de posibilele creșteri ale accizelor, dar și de reformele privind impozitele pe proprietate și eventualul impozit progresiv pentru persoane fizice.

Smedoiu explică că deși salariul minim ar putea crește anul viitor, impactul real asupra economiei va fi limitat, deoarece veniturile suplimentare neoficiale vor continua să existe. În schimb, statul va colecta mai multe impozite pe salarii, ceea ce va afecta bugetele de investiții ale companiilor și va reduce capacitatea acestora de dezvoltare.

Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, a explicat că, deși România a evitat în 2025 o retrogradare a ratingului de țară, riscul persistă și pentru anii următori. Codirlaşu a declarat că, potrivit fiecărui acord de rating, România înregistrează cele mai mari deficite gemene, bugetar și de cont curent, dintre țările cu rating investment grade.

Președintele CFA a adăugat că, tocmai din cauza acestor deficite ridicate, riscul de retrogradare a ratingului rămâne prezent și va fi un subiect de discuție în următorii trei ani. Codirlaşu a precizat că, dacă România va gestiona corect finanțele publice, riscul va fi evitat.