Sprijinul pentru căsătoria legală între persoane de același sex a scăzut la 65%, cu șase puncte procentuale față de vârful din 2022-2023, scrie Fox News, citând un sondaj Gallup.

Cerecetarea arată că sprijinul americanilor pentru problemele LGBTQ+ a stagnat și a început să scadă, tot mai puțini americani favorizând căsătoria între persoane de același sex sau considerând relațiile homosexuale ca fiind acceptabile din punct de vedere moral.

Sondajul publicat miercuri constată că, deși majoritatea americanilor (65%) încă susțin căsătoria legală între persoane de același sex, această cifră a scăzut cu șase puncte procentuale față de vârful atins în 2022 și 2023. Între timp, acceptarea morală a relațiilor homosexuale și lesbiene a scăzut la 62%, ceea ce Gallup consideră a fi cel mai scăzut punct din 2016.

Acceptarea publică a tranziției de gen a cunoscut un declin și mai abrupt în ultimii cinci ani. Astăzi, doar 38% dintre americani cred că schimbarea genului este acceptabilă din punct de vedere moral, în scădere cu opt puncte față de 2021, în timp ce o majoritate de 57% o consideră greșită din punct de vedere moral.

Schimbarea culturală este condusă în mare măsură de Republicani și, într-o măsură mai mică, de independenți, în timp ce opiniile Democraților cu privire la problemele LGBTQ au rămas constante, spune Gallup.

În rândul Republicanilor, sprijinul pentru căsătoria legală între persoane de același sex a scăzut vertiginos la 37%, față de majoritatea de 55% înregistrată în perioada 2021-2022.

Independenții au înregistrat, de asemenea, o scădere de șase puncte procentuale, la 67%, în timp ce democrații s-au menținut la 87% din 2022.

Un model similar a apărut în ceea ce privește opiniile privind moralitatea relațiilor între persoane de același sex. În rândul Republicanilor, acceptarea a scăzut cu 21 de puncte procentuale, la 35%, ajungând la niveluri nemaiîntâlnite din perioada 2005-2014. Independenții au înregistrat o scădere de opt puncte procentuale, la 64%, în timp ce în rândul Democraților nu a existat nicio schimbare semnificativă, la 81%.

Un alt contrast puternic se observă în ceea ce privește problema tranziției de gen. Doar 5% dintre Republicani consideră schimbarea genului ca fiind acceptabilă din punct de vedere moral, comparativ cu 42% dintre independenți și 60% dintre Democrați.

Gallup a remarcat că sprijinul republicanilor pentru această problemă a scăzut constant din 2021, dar atitudinile independenților și ale Democraților s-au menținut constante până la o scădere bruscă a sprijinului în acest an.

Rezultatele sunt extrase din sondajul anual Gallup privind Valorile și Convingerile, realizat la începutul lunii mai. Gallup a prezentat scăderea sprijinului pentru problemele LGBTQ din ultimii ani ca urmare a opoziției conservatoare împotriva inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI) menite să încurajeze acceptarea persoanelor LGBTQ+ și a altor grupuri marginalizate din punct de vedere istoric.