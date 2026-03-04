Procurorul general din New York obligă un spital să facă tratamente de schimbare de sex pe bani publici

Procurorul general din New York, Letitia James, a ordonat spitalului din Manhattan să reia tratamentul de tranziție de gen pentru tinerii transgender din bani publici. Ea a susținut că spitalul NYU Langone a încălcat legile antidiscriminare ale statului după ce a încheiat programul de tratamente pentru tinerii care și-au făcut schimbare de sex, potrivit Fox News.

Letitia James susține că decizia Universității din New York Langone de a închide Programul de Sănătate pentru Tinerii Transgender ar fi încălcat legile antidiscriminare ale statului, „punând în pericol accesul la asistență medicală necesară din punct de vedere medical pentru unii dintre cei mai vulnerabili newyorkezi”. Scrisoarea datează din 25 februarie, dar a fost făcută publică pentru prima dată săptămâna aceasta.

Biroul lui James a amenințat că va lua „măsuri suplimentare” dacă spitalul nu reia imediat oferirea din bani publici de terapii hormonale, blocante ale pubertății și alte tratamente tinerilor care și-au schimbat sexul.

NYU Langone, unul dintre cele mai mari sisteme spitalicești din oraș, a anunțat luna trecută că va înceta să ofere anumite tratamente de tranziție de gen pacienților sub 19 ani.

„Având în vedere plecarea recentă a directorului nostru medical, coroborată cu mediul de reglementare actual, am luat dificila decizie de a întrerupe Programul nostru de Sănătate pentru Tinerii Transgender”, a declarat purtătorul de cuvânt al NYU Langone, Steve Ritea, într-un comunicat la acea vreme.

„Ne angajăm să ajutăm pacienții aflați în grija noastră să gestioneze această schimbare. Acest lucru nu afectează programele noastre de îngrijire a sănătății mintale pediatrice, care vor continua.”

Spitalul a încetat să mai admită pacienți noi în programul său pentru tinerii transgender anul trecut, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv intitulat „Protejarea copiilor de mutilarea chimică și chirurgicală”, care își propune să restricționeze tratamentul de tranziție de gen pentru persoanele sub 19 ani.

Referindu-se la ordinul lui Trump, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA a anunțat ulterior o propunere de reducere a finanțării federale Medicaid și Medicare către spitalele care oferă aceste tratamente tinerilor transgender.

Însă scrisoarea din 25 februarie, semnată de șefa biroului de asistență medicală al procurorului general, Darsana Srinivasan, preciza că propunerea nu modifică oficial legislația federală și nu afectează „îndatoririle și obligațiile existente ale unei instituții medicale în temeiul legislației din New York”.

„Întreruperea bruscă a asistenței medicale transgender necesare din punct de vedere medical poate avea consecințe negative grave asupra sănătății”, a scris Srinivasan. „În consecință, procurorul general este extrem de îngrijorat de decizia instituției dumneavoastră de a înceta furnizarea de îngrijiri acestei populații minoritare vulnerabile.”

Scrisoarea acordă spitalului termen până pe 11 martie pentru a-și demonstra conformitatea, deși nu este clar ce măsuri vor fi luate dacă nu reia tratamentele. Mai multe alte spitale din țară au oprit, de asemenea, tratamentele din bani publici, pentru tinerii ce și-au făcut schimbare de sex, în urma ordinului executiv și a amenințărilor de finanțare ale lui Trump.